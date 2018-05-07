Во Владивостоке на придомовой территории образовался провал

Во Владивостоке на придомовой территории Военного шоссе, 31 образовался провал, сообщает PRIMPRESS.

Работники муниципального предприятия уже обследуют масштаб крушения. После этого специалисты приступят к ремонту городского коллектора. Работы начнутся после подсчетов масштабов бедствия.

Как рассказали специалисты, под придомовой территорией на глубине трех метров проходит широкий коллектор. В него уходит протекающая в 15 метрах от дома река. Обрушение одной из плит перекрытия коллектора и стало причиной образования глубокого провала. К слову, рядом расположены теплотрасса и электрокабели. Дополнительной диагностики требуют соседние плиты перекрытия, так как ранее на соседнем участке уже образовывался подобный провал.

Опасное место сейчас огорожено.