Во Владивостоке на придомовой территории образовался провал 

Во Владивостоке на придомовой территории Военного шоссе, 31 образовался провал, сообщает PRIMPRESS.
Работники муниципального предприятия уже обследуют масштаб крушения. После этого специалисты приступят к ремонту городского коллектора. Работы начнутся после подсчетов масштабов бедствия.
Как рассказали специалисты, под придомовой территорией на глубине трех метров проходит широкий коллектор. В него уходит протекающая в 15 метрах от дома река. Обрушение одной из плит перекрытия коллектора и стало причиной образования глубокого провала. К слову, рядом расположены теплотрасса и электрокабели. Дополнительной диагностики требуют соседние плиты перекрытия, так как ранее на соседнем участке уже образовывался подобный провал.
Опасное место сейчас огорожено.