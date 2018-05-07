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На мемориальном кладбище Балашова кости погибших солдат четвертый год лежат на земле вперемешку с мусором (ФОТО)
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На мемориальном кладбище Балашова кости погибших солдат четвертый год лежат на земле вперемешку с мусором (ФОТО) 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Балашове Саратовской области на Поворинском мемориальном кладбище, где в братской могиле похоронено более двух тысяч солдат, погибших в Великой Отечественной войне, их останки который год лежат вперемешку с мусором. С 2014 года, когда по региональным средствам массовой информации прошли публикации о плачевном состоянии кладбища, мусора стало только больше, перезахоронение так и не провели.
На территории мемориала «Поворинское кладбище» похоронены 2347 защитников Отечества, погибших в Сталинградской битве и в местных госпиталях, и их кости в буквальном смысле торчат из земли, пишет сайт
"Версия. Саратов". Дело в том, что рядом с огражденным забором мемориалом находится овраг, по дну которого протекает ручей. Склоны оврага постепенно размываются, а осыпанию грунта способствуют сами жители соседних частных домов. Горожане выбрасывают мусор прямо в овраг, несмотря на наличие мусорных баков. Грунт осыпается вместе с останками бойцов, похороненными в братской могиле.
Еще в 2014 году власти рассматривали варианты укрепления склонов оврага или перезахоронения останков, но ни того, ни другого не произошло. Как отмечает издание, в нынешнем году ограничились облагораживанием территории самого мемориала: покрасили ограждения, побелили деревья, убрали бытовой мусор, который бросался в глаза. Но за оградой погост превратился в свалку.
Четыре года назад суд обязал городские власти принять меры, и территорию братской могилы присыпали землей, однако через два года землю вновь размыло, и кости солдат показались на ее поверхности. В 2018 году ситуация повторяется. Снимки с костями журналисты показали двум независимым криминальным экспертам, которые допустили, что это могут быть человеческие останки, но для точной идентификации их необходимо исследовать медикам.
Отметим, в начале апреля 2018 года сообщалось, что в Хабаровске памятники и  могилы партизан
хотели отдать в частную собственность и устроить там дачи. Прокуратура региона обнаружила, что множество мест археологических находок в крае числятся бесхозными, поэтому земли попали в программу «Дальневосточный гектар», а некоторые исторические объекты уже переданы новым владельцам.
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