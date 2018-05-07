Акушер-гинеколог из Александрова пойдет под суд

Фото с ресурса nurseuncut-derptmded66ddfldm.stackpathdns.com Очередной медик 33 региона сядет на скамью подсудимых. Следственным комитетом по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней акушера-гинеколога родильного отделения «Александровской районной больницы», которая обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В мае прошлого года данный медик дважды принимала роды и оба раза у женщин родились мёртвые дети.

Первый эпизод произошёл 15 мая 2017 года. В родильное отделение поступила 28-летняя местная жительница. По данным следствия, после осмотра пациентки акушер проигнорировала имеющиеся в анамнезе осложнения состояния здоровья женщины, требовавшие оперативного родоразрешения, и избрала неправильную консервативную тактику оказания медицинской помощи.

По указанию гинеколога, женщине начали проводить стимуляцию без указания скорости введения лекарственного препарата и без осуществления постоянного мониторинга состояния плода. К вечеру того же дня из-за отсутствия постоянного наблюдения за характером сердцебиения плода врач не смогла своевременно диагностировать нарастающие осложнения и упустила возможность проведения операции по извлечению ребенка.

В результате допущенных тактических ошибок, в 18 часов 20 минут у пациентки родился ребенок без признаков сердечной деятельности. Согласно заключению эксперта, гибель плода наступила в результате острой асфиксии. Другими словами — ребёнок задохнулся.

Через 8 дней, 23 мая 2017 года, всё повторилось в точности, но уже с другой, 27-летней роженицей. При наличии показаний к оперативному вмешательству врач вновь избрала консервативную тактику родовспоможения.

«Допуская такие же ошибки, не позволившие своевременно диагностировать состояние плода, применяя неразрешенный медицинский прием, обвиняемая довела ситуацию до критического состояния. В 13 часов 50 минут 23 мая 2017 года у женщины родился ребенок без признаков сердечной деятельности, погибший в результате острой асфиксии», — сообщается в пресс-релизе Следкома.

По обоим эпизодам были проведены комиссионные медицинские судебные экспертизы, которые оценили ситуацию по прекращению течения беременности с развитием внутриутробной гибели плода, как причинение тяжкого вреда здоровью рожениц. При этом специалисты-эксперты пришли к однозначному выводу о том, что своевременное проведение плодоизвлекающих операций позволило бы избежать смерти новорожденных.

Следователем СК России собранными материалами доказано, что акушер имела возможность спасти жизни малышей, которые задохнулись, поскольку родильное отделение Александровской ЦРБ снабжено всем необходимым современным оборудованием.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Медику грозит до 3 лет лишения свободы.