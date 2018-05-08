Начался ремонт на трех участках трассы «Кола» в Ленобласти

Росавтодор сообщил о начале ремонта трех участков федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Волховском и Бокситогорском районах Ленобласти

В этом сезоне Упрдор «Северо-Запад» планирует отремонтировать подходы к Пикалево на участках с 349 по 389 км и с 402,5 по 418 км трассы, а также участок Кисельня — Хвалово с мостом через реку Волхов.

Будет обновлена дорожная одежда, восстановлен водоотвод, укреплены обочины. Кроме того, дорожники отремонтируют тротуары и заменят два павильона на автобусных остановках.

Дорожные работы должны завершиться к ноябрю 2018 года.

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