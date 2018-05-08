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Начался ремонт на трех участках трассы «Кола» в Ленобласти
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Начался ремонт на трех участках трассы «Кола» в Ленобласти 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Росавтодор сообщил о начале ремонта трех участков федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Волховском и Бокситогорском районах Ленобласти.
В этом сезоне Упрдор «Северо-Запад» планирует отремонтировать подходы к Пикалево на участках с 349 по 389 км и с 402,5 по 418 км трассы, а также участок Кисельня — Хвалово с мостом через реку Волхов.
Будет обновлена дорожная одежда, восстановлен водоотвод, укреплены обочины. Кроме того, дорожники отремонтируют тротуары и заменят два павильона на автобусных остановках.
Дорожные работы должны завершиться к ноябрю 2018 года.
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