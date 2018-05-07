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Арбитражный суд назначил временного управляющего ФК «Кубань»
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Арбитражный суд назначил временного управляющего ФК «Кубань» 

Новая Кубань 2 часа назад
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Временным управляющим стал Иван Конев. Он является членом ассоциации АУ «Гарантия».
В течение 15 дней в суд должны будут предоставить полную опись имущества НАО «Футбольный клуб „Кубань“» и финансовую документацию за последние 3 года.
В организации начата процедура наблюдения.
На первом собрании кредиторов будут озвучены все финансовые претензии.
Их суммы огромны. Только со стороны ФНС России заявлены 2 иска на суммы 160,6 млн рублей и 102,2 млн рублей. Сюда же можно добавить долги клуба перед Петреску, работниками и т.д.
Заседание суда состоялось 3 мая. Истцу ООО «Ростовская управляющая компания» было отказано в дальнейшем движении дела. Компания ходатайствовала об исключении из ЕГРЮЛ записи о реорганизации НАО Футбольный клуб «Кубань».
Следующее заседание суда в рамках процедуры наблюдения назначено на 31 октября.
Напомним, что ФК «Кубань» в этом году в очередной раз оказался в центре финансового скандала.
По подозрению в превышении должностных полномочий при выделении средств из бюджета на поддержку клуба была задержана министр спорта региона. Она находится под домашним арестом.
Ранее под стражу взяли одного из руководителей ФК «Кубань». Он может быть каким-то образом причастен к выводу крупной суммы со счетов. Речь идет о делах 2012-2013 годов.
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