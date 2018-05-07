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Эксперт: Овсянников выиграет суд против Алтабаевой
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Эксперт: Овсянников выиграет суд против Алтабаевой 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Городской севастопольский суд, скорее всего, удовлетворит исковое заявление губернатора Дмитрия Овсянникова к председателю законодательного собрания Екатерине Алтабаевой. В противном случае Овсянникову грозит открытый затяжной и тяжелый конфликт между законодательным собранием и исполнительно властью, что недопустимо.
Такое мнение выразил политтехнолог, бывший сотрудник администрации президента РФ, экс-заместитель полномочного представителя президента в УрФО Андрей Колядин.
«Овсянникову нельзя проиграть в суде. Я думаю, он взвесил все за и против, думаю, что он советовался с профессиональными юристами касательно перспектив данного дела и уверен в своей победе», — уверен политолог.
Эксперт также рассказал «ФедералПресс», что, по его мнению, политическое противостояние никогда не уходило из севастопольской реальности. По его мнению, политический истеблишмент Крыма привык к постоянной конфликтной среде. В «украинский период» произошла некая селекция людей, которые способны существовать внутри жестких политических реальностей и кризисов, другие просто не выживали в этой среде.
«Когда там появилось «новое старое руководство», то все это продолжилось. И появившийся в Крыму Овсянников оказался заложником этой ситуации. И как человек, который до этого не имел опыта жестких политических противостояний в кризисных явлениях, он вынужден был приобретать этот опыт. Овсянников не столько политический оператор, сколько экономический менеджер. А политики в Севастополе жесткие, привыкшие к конфликтам. И думаю, что это противостояние будет продолжаться до конца его руководства», — считает Колядин.
Напомним, сегодня Ленинский районный суд Севастополя рассмотрит иск губернатора к спикеру ЗС Екатерине Алтабаевой.
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