Эксперт: Овсянников выиграет суд против Алтабаевой

Городской севастопольский суд, скорее всего, удовлетворит исковое заявление губернатора Дмитрия Овсянникова к председателю законодательного собрания Екатерине Алтабаевой. В противном случае Овсянникову грозит открытый затяжной и тяжелый конфликт между законодательным собранием и исполнительно властью, что недопустимо.

«Овсянникову нельзя проиграть в суде. Я думаю, он взвесил все за и против, думаю, что он советовался с профессиональными юристами касательно перспектив данного дела и уверен в своей победе», — уверен политолог.

Эксперт также рассказал «ФедералПресс» , что, по его мнению, политическое противостояние никогда не уходило из севастопольской реальности. По его мнению, политический истеблишмент Крыма привык к постоянной конфликтной среде. В «украинский период» произошла некая селекция людей, которые способны существовать внутри жестких политических реальностей и кризисов, другие просто не выживали в этой среде.

«Когда там появилось «новое старое руководство», то все это продолжилось. И появившийся в Крыму Овсянников оказался заложником этой ситуации. И как человек, который до этого не имел опыта жестких политических противостояний в кризисных явлениях, он вынужден был приобретать этот опыт. Овсянников не столько политический оператор, сколько экономический менеджер. А политики в Севастополе жесткие, привыкшие к конфликтам. И думаю, что это противостояние будет продолжаться до конца его руководства», — считает Колядин.

Напомним, сегодня Ленинский районный суд Севастополя рассмотрит иск губернатора к спикеру ЗС Екатерине Алтабаевой.