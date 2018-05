В Москве пройдёт Фестиваль науки «Политех» 

В этом году фестиваль пройдет при поддержке компании Мегафон, технологического партнера и попечителя музея, и спортивного партнера — компании Nike.

Тема фестиваля 2018 года — «Энергия». С помощью энергии мы можем описать все процессы, происходящие во Вселенной: от человеческого шепота до взрыва сверхновой звезды, от удара ноги футболиста по мячу — до запуска ракеты. Энергия — универсальное свойство мира, «мера всех вещей», которая позволяет сравнивать несопоставимое.

Энергия меняет вещи вокруг нас. Мы чувствуем это, когда занимаемся спортом, заводим автомобиль, отправляем сообщение или просто идем в любимое кафе. Мы хотим исследовать различные способы проявления энергии и поделиться ею друг с другом.

Главное событие фестиваля — танцевальный перформанс — VR_I от команды швейцарского хореографа Жиля Жобана

Вооружившись очками виртуальной реальности, участники перформанса исследуют выдуманные художником миры: бесконечную пустыню, несуществующий город или лофт на вершине горы. Зрители перформанса смогут взаимодействовать с друг другом и свободно перемещаться в пространствах, получая совершенно новые ощущения и наблюдая за движениями виртуальных танцоров. Традиционное восприятие реальности изменится — благодаря использованию новых технологических возможностей, которые появляются у хореографа в свободном от физических законов мире.

Особое место в Парке займет победитель опен-колла 2018 года — проект «Зеленая искра». Елена и Иван Митрофановы, авторы проекта в Shukhov Lab (Лаборатория прототипирования городов будущего), совместно с Паоло Бомбелли из Кембриджского университета привезут на фестиваль инсталляцию, демонстрирующую технологию биологической фотогальваники. «Зеленая искра» — конструкция со стенами высотой два с половиной метра, состоящая из десятков подвешенных в керамических модулях растений, выступающих в роли батарей. Они соединены в последовательные и параллельные электрические цепи для подзарядки экрана, иллюстрирующего количество поступающих Вольт. Электричество вырабатывают специальные бактерии, обитающие в корнях растений: они потребляют остатки жизнедеятельности и фотосинтеза, поступающие в почву. Остроумный синтез ботаники и физики можно будет изучить в деталях, оказавшись внутри инсталляции.

Главное свойство энергии — сохранение ее количества во Вселенной: энергия ниоткуда не возникает и никуда не исчезает, а только переходит из одной формы в другую. На фестивале мы попробуем высвободить как можно больше нашей энергии и конвертировать ее в полезные вещи: Nike и Политех подготовили спортивно-интеллектуальный квест по фестивалю «Free the energy» («Освободи энергию»). За потраченные килоджоули энергии участники смогут получить подарочные карты для посещения спортивного центра Nike в Парке Горького, который откроется 10 июня.

В парке установят «Лабораторию шторма» — инсталляцию в виде прозрачной мембраны, внутри которой потоки ветра будут перемещать тысячи заряженных карбоновых частиц. Частицы будут реагировать на электромагнитное поле человека, и посетители Фестиваля смогут не только наблюдать смоделированный шторм, но и регулировать его силу.

По всей площадке фестиваля Политех будет курсировать «Водяной робот», проект гамбургской студии Ronnenberg Creative Technology, работающей с компьютерными технологиями и концептуальным дизайном.

Робот предложит посетителям свежую питьевую воду, которую он добывает с помощью конденсации прямо из воздуха, а в ответ попросит подзарядить его батарею, покрутив специальную ручку на боковой части корпуса.

«Водяной робот» — изящное решение вопроса бесплатной питьевой воды, которая из доступного ресурса за несколько десятилетий превратилась в успешный коммерческий продукт. Проект задуман как иллюстрация новой реальности, в которой роботы интегрированы в повседневную жизнь человека.

Традиционно важная часть фестиваля — лекционная программа, собравшая ученых со всего мира и художников-участников фестиваля.

Киноут-спикером в этом году станет Джесси Беринг ― американский психолог и профессор новозеландского Университета Отаго.

Беринга называют Хантером Томпсоном научной журналистики — он публиковался в Scientific American, Slate, The Guardian The New York Times . В своей последней книге «Я, ты, он, они и другие извращенцы. Об инстинктах, которых мы стыдимся» он рассматривает вопросы пола с научных позицией и доказывает, что сексуальные «странности» — это нормально. 19 мая Беринг выступит с лекцией «Как страсть делает нас глупее».