Орловцам рассказали, как попасть в ряды «Бессмертного полка» 

9 мая «Бессмертный полк» в шестой раз пройдет по Орлу, рассказали в городской администрации.
Жители пронесут по улицам города фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Сбор колонны «Бессмертного полка» начнется в 12:00 на площади Ленина, движение стартует с 12:30.
Участники акции пройдут по следующему маршруту: пл. Ленина — ул. Максима Горького — ул. Брестская — Тургеневский мост — ул. 1-я Посадская — ул. Карачевская — ул. Гостиная — Красный мост — сквер Танкистов, где завершится шествие и начнется торжественный концерт с участием орловских творческих коллективов и солистов.
Напомним, в прошлом году ряды «Бессмертного полка» в Орле пополнили около 16 тысяч жителей города. Всего в Орловской области к акции присоединились 45 тысяч человек.