Орловцам рассказали, как попасть в ряды «Бессмертного полка»

9 мая «Бессмертный полк» в шестой раз пройдет по Орлу , рассказали в городской администрации.

Жители пронесут по улицам города фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Сбор колонны «Бессмертного полка» начнется в 12:00 на площади Ленина, движение стартует с 12:30.

Участники акции пройдут по следующему маршруту: пл. Ленина — ул. Максима Горького — ул. Брестская — Тургеневский мост — ул. 1-я Посадская — ул. Карачевская — ул. Гостиная — Красный мост — сквер Танкистов, где завершится шествие и начнется торжественный концерт с участием орловских творческих коллективов и солистов.