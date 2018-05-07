Россельхознадзор оштрафовал Петелинскую птицефабрику после проверки в подмосковном магазине «Лента»

Управление Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям оштрафовало производителя мясной продукции в Московской области за нарушения требований технического регламента Таможенного союза на 300 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проведена проверка магазина ООО «Лента» , расположенного по адресу: Московская область, Серпуховский район, Борисовское шоссе, д. 111А, осуществляющего хранение и реализацию продукции животного происхождения, на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ . В рамках проверки управлением были отобраны пробы продукции животного происхождения (сердце куриное — производитель ЗАО «Петелинская птицефабрика») и направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию для исследования на микробиологические показатели. Продукция была упакована в вакуумную упаковку, целостность которой не нарушена», — говорится в сообщении.

Как уточняется, по результатам лабораторных исследований данной продукции, было выявлено наличие бактерий рода Salmonella группы С1. Таким образом, ЗАО «Петелинская птицефабрика» в нарушение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» не обеспечило их выполнение при производстве продукции животного происхождения.

«За выявленные нарушения управлением ЗАО «Петелинская птицефабрика» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 300 тыс. руб.», — резюмировали в ведомстве.