В Пензе моют проезжие части дорог и косят одуванчики

В понедельник, 7 мая, в Железнодорожном районе Пензы развернулись масштабные работы по благоустройству территорий. Так, по данным пресс-службы мэрии, сегодня специалисты МУП «Пензадормост» осуществляют мойку проезжей части дорог по улицам Суворова, Бакунина, Октябрьской, Долгова, Урицкого, Парковой, Тарханова, Автономной, Транспортной, Измайлова, Антонова, Коннозаводской, Подлесной, Свободы, Нейтральной, Ушакова, Молодогвардейской и других. Помимо этого, на улицах Добролюбова, Пилотной, Живописной, Дачной и Уральской выполняется грейдирование дорог и обочин. На улице Октябрьская дорожники красят ограждения.

Работники МУП «Зеленхоз» в понедельник, 7 мая, косят траву и одуванчики на улицах Чаадаева и Дружбы. Во второй половине дня запланированы работы покосу травы на улице Ново-Казанская.

Также администрацией района организованы работы по уборке и вывозу несанкционированных навалов мусора с улиц Дружбы, Клары Цеткин и 2-ой Светлой. Очищено свыше 5 760 квадратных метров территории, вывезено на полигон по утилизации более 14 кубометров крупногабаритного и бытового мусора.