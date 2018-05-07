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Правоохранительные органы задержали корреспондента Mirmol
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Правоохранительные органы задержали корреспондента Mirmol 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Правоохранительные органы задержали корреспондента MirmolКорреспондент Mirmol Бадрутдин Атаев, освещавший митинг в махачкалинском парке Ак-Гель, был по ошибке задержан сотрудниками полиции как один из участников несанкционированной акции протеста.
Наряду с нашим коллегой были задержаны журналисты и других сетевых зданий, в частности журналисты интернет-портала РИА «Дербент» Андрей Меламедов, Светлана Анохина и юрист Арсен Магомедов.
Митинг в защиту парка, где в скором времени намерены возвести храм им. Александра Невского прошел в Махачкале 6 мая. Митингующие требовали перенести место строительство на другой участок, где нет парковой зоны.
Как пояснили в администрации города, митинг оказался несанкционированным и никак не подпадал под дозволенные мэрией правила, в частности, под правила о месте проведения акции протеста.
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