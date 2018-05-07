Правоохранительные органы задержали корреспондента Mirmol

Правоохранительные органы задержали корреспондента MirmolКорреспондент Mirmol Бадрутдин Атаев, освещавший митинг в махачкалинском парке Ак-Гель, был по ошибке задержан сотрудниками полиции как один из участников несанкционированной акции протеста.

Наряду с нашим коллегой были задержаны журналисты и других сетевых зданий, в частности журналисты интернет-портала РИА «Дербент» Андрей Меламедов, Светлана Анохина и юрист Арсен Магомедов

Митинг в защиту парка, где в скором времени намерены возвести храм им. Александра Невского прошел в Махачкале 6 мая. Митингующие требовали перенести место строительство на другой участок, где нет парковой зоны.

Как пояснили в администрации города, митинг оказался несанкционированным и никак не подпадал под дозволенные мэрией правила, в частности, под правила о месте проведения акции протеста.