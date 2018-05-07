Бдительные ростовчане нашли пустой гроб для «Груза 200» 

Бдительные ростовские активисты снова полазили по непонятным местам. На этот раз они нашли в Вересаевской роще (поселок Александровка) цинковый ящик. Соответствующие фотографии были опубликованы в популярном городском паблике в социальных сетях. По словам местных жителей, подобные гробы используют для перевозки тел погибших военных, чтобы передать родственникам для захоронения. Оцинковка препятствует попаданию воздуха внутрь, что помогает телу сохраниться.
«В Александровке лежит ящик из-под груза 200, как так? Выкинули или прямо здесь открывали?», — недоумевает автор снимка. Как следует из наклеек, прилепленных на ящик, его перевозили в южную столицу из аэропорта Домодедово. Один из пользователей паблика пришел к выводу, что внутри могло быть вовсе не тело, а контрабанда запрещенных веществ.