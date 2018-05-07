Ученики школы № 51 прошли экологический квест

Май — прекрасная пора для активного отдыха на свежем воздухе и изучения природы вне школьных стен. Именно так решили учащиеся 2 «В» класса школы № 51 и отправились вместе с сотрудником Мосприроды открывать раннецветущие растения в ландшафтный заказник «Тропаревский».

«Для начала», — сообщают сотрудники Мосприроды на странице социальной сети «Заказники Тропаревский и Теплый Стан Мосприрода» «ВКонтакте» — «ребята узнали, чем первоцветы отличаются от других растений, а затем, вооружившись определителями, отправились на поиски. Для участия в квесте школьники разделились на команды, каждая из которых выбрала себе запоминающееся „цветочное“ название. Заказник сейчас радует внимательных посетителей небольшими островками первоцветов: школьникам удалось найти ветреницы — дубравную и лютиковую, мать-и-мачеху и медуницу неясную».