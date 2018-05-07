Государственные программы Москвы — главная тема нового номера «Capital Ideas»

В столице сегодня они реализуются в разных сферах: начиная от построения комфортной городской среды и повышения качества жизни населения до обеспечения устойчивого экономического роста. Эти программы касаются прежде всего развития транспортной системы, градостроительной политики, индустрии отдыха и туризма. Их выполнение привлекает значительные инвестиции в город. Неудивительно, что по качеству инвестиционного климата Москва сейчас прочно входит в тройку лидеров среди регионов России

Улучшение бизнес-климата в стране происходит на фоне обострения отношений с Западом. Не отпугивает ли это иностранный бизнес? Нет, утверждает в большом эксклюзивном интервью Маттиас Шепп , председатель правления АНК — Германо-Российской внешнеторговой палаты. «Германский бизнес является чемпионом мира по экспорту, а в России он удерживает первое место по локализации производства», — говорит он. «И все потому, что он умеет оперативно адаптироваться к возникающим новым условиям. Генеральные директоры и иные руководители немецких компаний не сидят в своих креслах, сложа руки, не плачут в жилетку, что, мол, как же все сложно — они ни в коем случае этого не делают. Напротив, они стремятся быстро оценивать ситуацию и принимать решения, которые позволяют быстро приспосабливаться к новым реалиям», — отмечает М. Шепп.

Аналогичной позитивной точки зрения придерживается и австралийский бизнесмен Кембл Бетвайт, владелец более десяти проектов, самый крупный из которых специализируется на онлайн-займах малому и среднему бизнесу. На вопрос «Capital Ideas», является ли сегодня Россия страной повышенного риска, он ответил, что здесь рисков не больше, чем в других странах. Времена «дикого капитализма», когда можно было в миг в России разбогатеть прошли, убежден и словацкий банкир Йозеф Коллар. При этом он признает, что важным качеством, без которого иностранному деловому человеку в России не обойтись, является терпение.

Терпение, впрочем, в немалой степени — вопрос характера. Им точно не обладает индиец Сэмми Котвани. В начале 90-х годов он смело по совету своего приятеля из KPMG, одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся консультированием в области бизнеса, отправился в загадочную Москву. Пройдя сквозь «огонь и воду», Сэмми (вместе со своими братьями) превратился в успешного бизнесмена — владельца рестижной портной. «Современная Москва рождалась на моих глазах», — сказал С. Котвани в беседе с «Capital Ideas».

В официальной подборке новостей следует выделить встречу Сергея Собянина с представителями экономического совета Франко-Российской торгово-промышленной палаты. В формате круглого стола они обсудили разные инвестиционные проекты. «Мы активно работаем с французскими предприятиями. Буквально недавно подписали новое соглашение с »Рено” о предоставлении льгот с нашей стороны и инвестиций, расширении производства, создании новых современных уникальных моделей машин», — сказал мэр Москвы. По словам Сергея Собянина, активно развивается и двустороннее сотрудничество в области фармацевтики.