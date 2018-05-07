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Под Саратовом рухнула плотина
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Под Саратовом рухнула плотина 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Масштабное разрушение произошло между селами Синенькие и Сосновка. Здесь, как сообщают местные жители, паводком основательно размыло дорогу. Причем, виновником стал не только разлив, но человеческий фактор.
«Рухнула мощная плотина, и масштабы разрушения впечатляют. Почти полностью выбежал местный пруд, полчища мелкой рыбёшки плещется на мелководье. Казалось бы, причиной стало весеннее половодье. Однако при ближайшем рассмотрении легко заметить, что реальной причиной послужило чьё-то активное вмешательство», — написал в паблике «Саратов онлайн» в социальной сети «ВКонтакте» Виктор Козлов.
Автор сообщения считает, что это намеренная диверсия. Хотя не исключает и того, что таким образом кто-то пытался поднять уровень водоема. Как видно на фото, сливная труба была перекрыта самовольно установленной заслонкой. По этой причине уровень водоема оказался необычайно высоким.
Фото: Виктор Козлов
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