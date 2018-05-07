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В Таиланде освободили обвиненную в хранении наркотиков россиянку
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В Таиланде освободили обвиненную в хранении наркотиков россиянку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Таиланде прекращено уголовное дело в отношении россиянки Риммы Кукановой, обвиненной в хранении и сбыте наркотиков. Об этом агентству РИА Новости сообщил консультант по делам иностранных граждан адвокатской коллегии Thailand Bail Нейтан Фини.
Женщину освободили, она уже вернулась на родину. Отмечается, что гражданка России прибыла в Москву 5 апреля.
32-летняя уроженка Набережных Челнов и ее 44-летний друг, гражданин США Энрико Санто Эбруссо, были задержаны в Таиланде 11 января по обвинению в хранении и сбыте наркотиков. Полиция обыскало бунгало, которое арендовал американец, и нашла там 145 граммов экстази, 1,58 грамма кетамина, 3,78 грамма метамфетамина в таблетках, весы, полиэтиленовые пакеты для развеса доз и 200 тысяч таиландских бат (около шести тысяч долларов).
Защитники Кукановой утверждали, что женщина не проживала постоянно со своим другом на острове Пханган, а жила на соседнем острове Самуи. Она приезжала к Эбруссо всего раз или два в неделю, поэтому ничего не знала о наркотиках. Эту же информацию подтвердил сам американец. Дело в отношении него продолжается.
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