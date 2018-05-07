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В Пушкинском районе Петербурга появится платная парковка на 630 мест
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В Пушкинском районе Петербурга появится платная парковка на 630 мест 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Возле строящейся станции метро «Шушары» в Пушкинском районе появится платная автостоянка на 630 мест.
Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Проектированием парковки занимается дорожно-строительное предприятие АО «Петербургские дороги».
Подрядчик должен будет оборудовать стоянку терминалом оплаты, шлагбаумом на въезде, системой видеонаблюдения для отслеживания ситуации и электронным табло, чтобы водители могли узнавать информацию о свободных местах.
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