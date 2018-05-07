В Пушкинском районе Петербурга появится платная парковка на 630 мест

Возле строящейся станции метро «Шушары» в Пушкинском районе появится платная автостоянка на 630 мест.

Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Проектированием парковки занимается дорожно-строительное предприятие АО «Петербургские дороги».

Подрядчик должен будет оборудовать стоянку терминалом оплаты, шлагбаумом на въезде, системой видеонаблюдения для отслеживания ситуации и электронным табло, чтобы водители могли узнавать информацию о свободных местах.