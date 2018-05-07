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AmCham: санкции бьют по США больше, чем по «РусАлу»
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AmCham: санкции бьют по США больше, чем по «РусАлу» 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Новые санкции США против России бьют по американской экономике больше, чем по попавшему под санкции Олегу Дерипаске, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
Родзянко объяснил свое мнение на примере производства самого продаваемого в США автомобиля — Ford F150, для которого требуется много алюминия, сообщает РИА «Новости». «Если »РусАл" не будет поставлять этот металл в Америку, то производить столько машин, сколько требуется на рынке, будет невозможно, и это большой урон", — отметил Родзянко. От новых санкций страдает и авиастроение. Пока неясно, чем заместить объем алюминия, который поставляла российская компания. «Если все это оценить, получается, что урон своей собственной экономике гораздо больший, чем урон Олегу Дерипаске», — подчеркнул Родзянко. «РусАл» является вторым после канадских компаний источником алюминия для США. Вашингтон в апреле ввел новые санкции против России, впервые внеся в свой так называемый «черный список» (SDN-лист) крупные российские компании, в частности, контролируемые Дерипаской «РусАл» и En+. Санкции подразумевают блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая операции с долговыми и долевыми инструментами.
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