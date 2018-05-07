Часть Симферополя до вечера осталась без света и воды

СИМФЕРОПОЛЬ , 7 мая — РИА Новости Крым . В Симферополе из-за аварийно-восстановительных работ до 19.00 прекращено холодное водоснабжение на ряде улиц. Об этом со ссылкой на ГУП РК «Вода Крыма» сообщает пресс-служба администрации города.

Так, подача холодной воды прекращена на следующих улицах: Севастопольская (от ул. Козлова до ул. Дм. Ульянова), Объездная, Субхи, Бульварная, Войкова, Лихого, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина, Гражданская, Зенитная, Поповкина, Заводская, Саковича, Тамбовская, Эстонская и прилегающие к ней улицы, а также в переулки Гренажный и Учебный.

"Водоснабжение центра Симферополя (от улицы Козлова до улицы Александра Невского и от улицы Севастопольской до улицы Толстого), а именно: улиц Самокиша, Гоголя, Горького, Карла Маркса , Ушинского, Маяковского, Долгоруковской, Александра Невского , Севастопольской, Серова, Героев Аджимушкая, Луначарского, Пушкина, Жуковского, проспекта Кирова, переулка Колхозного, улицы Степана Разина, переулка Коммунального и прилегающих, — будет осуществляться со сниженным давлением, также возможны перебои в подаче холодного водоснабжения", — предупредили в администрации.

Кроме того, добавили в пресс-службе, из-за регламентных работ до 17.00 прекращена подача электроэнергии по следующим адресам: ул. Беспалова, 31-35а, Ломоносова, 3-31, 14-44, Нестерова, 2а, Первомайская, 10-20а, 17а-51, Кржижановского, 10, Энергетиков, 4/6, переулок Первомайский, 2-10, 3-11, 10а.