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В Подмосковье сократилась младенческая смертность
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В Подмосковье сократилась младенческая смертность 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: pixabay.com
Младенческая смертность в Московской области сократилась, заявила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства в понедельник, 7 мая.
«Согласно данным Росстата, за январь-март 2018 года в Московской области младенческая смертность снизилась на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщила Забралова.
По ее словам, показатель младенческой смертности в регионе составляет 3,4 промилле. Для сравнения, этот показатель по ЦФО и России равен 4,6 и 5,1 промилле соответственно.
Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков в свою очередь отметил, что снижению этого показателя поспособствовало открытие в прошлом году новых центров материнства и детства.
«В Подмосковье сформировался уникальный кластер областных центов материнства и детства, в которых мамы и малыши получают всю необходимую помощь. У нас открылись учреждения в Щелкове, Наро-Фоминске, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде. В первом квартале 2018 года в центрах на свет появились свыше четырех тысяч детей. Еще более 11 тысяч новорожденных прошли в них лечение», — рассказал Марков.
В начале ноября прошлого года Ольга Забралова рассказала, что в подмосковных центрах материнства и детства работают специалисты из более чем 20 регионов России. Она отметила, что во всех учреждениях установлено высокотехнологичное медицинское оборудование.
Строительство перинатальных центров в Подмосковье началось в 2014 году в рамках президентской программы. Всего в 2017 году были открыты три учреждения.
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