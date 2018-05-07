Обманутые дольщики Югры передумали выходить на митинг

Нефтеюганске обманутые дольщики трех многоквартирных домов в 11, 16 и 17 микрорайонах не стали проводить митинг, который был запланирован на 5 мая. По словам граждан, они увидели, что их проблема начала решаться. В конце апреля прошло собрание обманутых дольщиков при участии губернатора Югры Натальи Комаровой . В ходе обсуждения по каждому из домов были приняты решения, предусматривающие смену застройщиков и окончание строительных работ.

«Сразу после собрания мы еще сомневались, стоит ли проводить митинг или нет, но ближе к 5 мая ситуация сложилась так, что в нем отпала необходимость, — сообщила «ФедералПресс» обманутая дольщица Зоя Гарбар. — Окружные власти очень хорошо взялись за решение нашей проблемы. Началась реализация «дорожной карты».

Активистка была обманута строительной компанией «Артель», которая вела работы в доме в 16 микрорайоне Нефтеюганска. На собрании заместитель прокурора Югры Евгений Шейрер сообщил, что в отношении директора фирмы Руслана Юсупова было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Наталья Комарова дала ряд поручений по данному объекту (документ имеется в распоряжении «ФедералПресс»). Так, администрации Нефтеюганска было поручено до 5 мая разработать и утвердить «дорожную карту» по завершению строительства объекта, департаменту строительства Югры — помочь «в понуждении руководителя ООО „Артель“ в добровольной передаче дома иному застройщику». Предполагается, что достраивать дом будет ООО «Технология».

Напомним, подобные решения были приняты и по двух другим объектам в Нефтеюганске.