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Обманутые дольщики Югры передумали выходить на митинг
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Обманутые дольщики Югры передумали выходить на митинг 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Нефтеюганске обманутые дольщики трех многоквартирных домов в 11, 16 и 17 микрорайонах не стали проводить митинг, который был запланирован на 5 мая. По словам граждан, они увидели, что их проблема начала решаться. В конце апреля прошло собрание обманутых дольщиков при участии губернатора Югры Натальи Комаровой. В ходе обсуждения по каждому из домов были приняты решения, предусматривающие смену застройщиков и окончание строительных работ.
«Сразу после собрания мы еще сомневались, стоит ли проводить митинг или нет, но ближе к 5 мая ситуация сложилась так, что в нем отпала необходимость, — сообщила «ФедералПресс» обманутая дольщица Зоя Гарбар. — Окружные власти очень хорошо взялись за решение нашей проблемы. Началась реализация «дорожной карты».
Активистка была обманута строительной компанией «Артель», которая вела работы в доме в 16 микрорайоне Нефтеюганска. На собрании заместитель прокурора Югры Евгений Шейрер сообщил, что в отношении директора фирмы Руслана Юсупова было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
Наталья Комарова дала ряд поручений по данному объекту (документ имеется в распоряжении «ФедералПресс»). Так, администрации Нефтеюганска было поручено до 5 мая разработать и утвердить «дорожную карту» по завершению строительства объекта, департаменту строительства Югры — помочь «в понуждении руководителя ООО „Артель“ в добровольной передаче дома иному застройщику». Предполагается, что достраивать дом будет ООО «Технология».
Напомним, подобные решения были приняты и по двух другим объектам в Нефтеюганске.
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