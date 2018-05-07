Конкурс для смелых: как малому бизнесу получить госзаказ

Когда речь заходит о выполнении работ по государственному контракту, можно часто слышишь противоречивые и даже негативные мнения: компании вспоминают лишь о трудностях, и это связано, как правило, потому, что они применяют одинаковый подход в работе с гос— и коммерческим сектором. Но, если знать особенности и нюансы работы с первыми, для подрядчика могут открыться новые перспективы для сотрудничества.

Госзаказчик — клиент специфический. Если в коммерции в приоритете стоит выполнение работ качественно и в срок, и неважно, по каким правилам и регламентам исполнитель будет работать. В госсекторе, в одинаковом приоритете и качественный результат, и следование многочисленным правилам, закрепленным в официальных документах, и своевременно оформленная в требуемом формате документация.

С другой стороны, госкомпания — это правильный заказчик, с которым работа строится системно, выверено, все шаги известны. Исполнителя это дисциплинирует: возникает необходимость тщательно изучать все официальные документы, реагировать в установленные сроки и четко следовать ТЗ.

Работа с большим государственным проектом подразумевала взаимодействие с жителями города, строгие сроки и высокие требования к предоставляемым сведениям. Разумеется, поначалу мы наступили на все грабли, которые только были, так как это был наш первый опыт в техподдержке. Так как проект социальный, сложность была в том, что каждый «заказчик» требовал свое. Департамент информационных технологий требовал, чтобы все было в соответствии с документами, а пользователи портала — чтобы проблемы, как можно скорее решались. Зачастую все эти требования противоречили друг другу.

Приходилось лавировать интересы всех сторон одновременно. А у разработчиков портала, в свою очередь, были свои условия работы — свой план, по которому они должны следовать. И когда требовалась доработка, её нужно было сначала включить в план, что занимало много времени. А эти доработки могли быть сложными, вплоть до неработоспособности некоторых функций.

Самое тяжелое в госзаказе — это конкурсы. Требования и условия проведения регламентированы федеральными законами, отточенными годами. Для того чтобы выиграть конкурс, необходимо быть профессионалом своего дела: изучить сроки, регламент проведения, последовательность шагов и многое другое. Рекомендуется даже выделять под работу с госзаказами отдельного сотрудника, который сможет профессионально работать с компаниями этого сектора. Пройдя все трудности на первых этапах, выиграв государственный контракт, компания может рассчитывать на долгосрочное сотрудничество и стабильный доход.

Опасный момент

Зачастую работа по госконтрактам — это работа с социально значимыми и интересными проектами. В сфере информационных технологий проекты могут быть различными, например, разработка, администрирование или техническая поддержка государственных систем. В каждом проекте, в каждой отдельной госорганизации необходимо использовать индивидуальный подход. В некоторых случаях у специалистов госкомпаний отсутствует опыт работы в сфере высоких технологий и стоит помочь им в написании технической документации. После внедрения системы, стоит провести обучение для специалистов заказчика, подробно объяснив, как пользоваться внедренной системой.

Сравнивая государственную и негосударственную организацию можно сказать, что негосударственная зачастую берет на себя больше ответственности за результат. Она четко понимает, что за любую дополнительную работу или переработку необходимо платить.

Работая над примерно одинаковыми проектами с государственной и негосударственной организациями можем отметить, что фронт работ у госзаказчика был шире, требования более специфичные. Наши специалисты помогали и консультировали, специалистов госзаказчика 24/7, иногда оставались работать внеурочно дорабатывая функционал внедряемой системы. Несмотря на переработки результатом именно этого проекта остались довольны все. Был реализован необычный внутренний корпоративный, а большой социальный проект, которой в корне изменил подход к ведению проектов и выработке решений государственной организации и ее партнеров.

В связи с общей цифровизацией государства, большинство структур уже перебралось в онлайн. Имея в своей копилке проекты, знайте, что работы по контракту могут убежать вперед или наоборот отставать от графика. Иногда работы могут даже заменять друг друга, особенно, если от этого зависит корректность взаимодействия органов исполнительной власти и граждан.

Еще одной особенностью работы с госорганизациями является их многоуровневая структура, что заметно увеличивает время согласования отчетной документации и, как следствие, поступление оплаты за выполненные обязательства. Поэтому нужно обращать внимание на сроки приемки документации и оплаты работ заказчиком, которые прописываются в условиях госконтракта или руководствуются гражданским кодексом. От размеров этих сроков зависит длительность кассового разрыва. Это еще один аспект, с которым сталкиваются компании, работающие с госзаказчиком — нужно уметь рационально планировать бюджет компании.

Каким современным трендам следуют госкомпании?

Сейчас госкомпании следят за общими трендами, в том числе и в сфере высоких технологий. С веб-версий различных сервисов, переходят в мобильные приложения, используют Big Data, машинное обучение, привлекают роботов для автоматизации процессов и повышения уровня качества. А это требует готовности исполнителя быстро реагировать на изменения и гибко менять процессы и подходы к реализации проекта.

Работа по госзаказу — это понимание того, что проект делается для городского, государственного или федерального уровня. Это проект, который прошел многоступенчатую и многослойную проверку, обоснование, взвешен настолько, что принято решение потратить на это деньги из госбюджета.

Здесь не пройдет маневр как на коммерческом рынке — сделать «сферического коня в вакууме», который потом может и не понадобится никому, здесь масштабы и ответственность за результат глобальнее. А когда проект касается взаимодействия с гражданами, это требует более повышенных требований к результату.

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