Вологжанка «сдала» судебным приставам мужа-должника

Около 70 тысяч рублей долга по алиментам накопил житель Вологды . Женившись во второй раз, мужчина перестал давать деньги на содержание 13-летнего сына.

Бывшая жена обратилась за помощью к судебным приставам. Когда стало понятно, что данных на должника нет, его объявили в розыск. Найти его удалось с помощью социальной сети. Судебный пристав отправил мужчине несколько сообщений, которые были прочитаны. При этом вологжанин на прием не явился, платить алименты не начал.

Найти его помогла нынешняя жена должника. Устав от того, что супруг нигде не работает и регулярно пьет, она решила развестись. Узнав от него, что ему пишут судебные приставы, она зашла на его страницу, нашла номер телефона исполнителя судебных решений и связалась с ним. Женщина сообщила, где и когда найти должника.

В итоге мужчину удалось разыскать. После встречи с судебным приставом нерадивый отец обещал явиться на прием и найти возможность оплачивать долг перед сыном.