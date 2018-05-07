Правительство Российской Федерации. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 мая 2018 года состоится вступление в должность избранного президента РФ Владимира Путина . В связи с его инаугурацией правительство РФ во главе с премьер-министром складывает свои полномочия. Это требование содержится в ст. 35 федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» от 17 декабря 1997 года.

Правительство — высший исполнительный коллегиальный орган государственной власти. Свою деятельность осуществляет на основе конституции, закона о правительстве РФ, других федеральных законов и нормативных актов.

Полномочия правительства

Правительство РФ:

организует реализацию внутренней и внешней политики Российской Федерации

руководит работой федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность;

осуществляет регулирование в социально-экономической сфере, проводит единую финансовую, кредитную и денежную политику;

разрабатывает и представляет Государственной думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение;

управляет федеральной собственностью;

осуществляет меры по обеспечению обороны и государственной безопасности РФ;

проводит единую государственную политику в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии;

обеспечивает соблюдение законности, прав и свобод граждан, охрану собственности и общественного порядка, борьбу с преступностью.

Согласно ст. 115 конституции, правительство издает постановления и распоряжения, которые обязательны к исполнению на территории РФ. Решения кабинета министров могут быть отменены российским президентом в случае их противоречия конституции и федеральным законам.

В свою очередь кабинет министров вправе отменять акты федеральных органов исполнительной власти или приостанавливать их действие.

Правительство имеет право учреждать организации, образовывать координационные и совещательные органы. Кроме того, кабинет министров может создавать комиссии для расследования причин возникновения обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации их последствий.

О результатах своей работы правительство ежегодно представляет отчеты Госдуме.

Структура правительства

Правительство состоит из председателя, его заместителей (с октября 2016 года — девять человек) и федеральных министров. Главу кабинета назначает президент с согласия Госдумы. Вице-премьеры и министры кабинета назначаются главой государства по представлению премьер-министра. Для решения оперативных вопросов правительство по предложению председателя может образовать президиум. В его состав входят вице-премьеры вместе с министрами силового и экономического блоков, министром иностранных дел, здравоохранения, сельского хозяйства и др.

Правительство возглавляет и обеспечивает согласованную деятельность системы федеральных органов исполнительной власти, состоящей из федеральных министерств и ведомств (по состоянию на май 2018 г. — 21 министерство, а также 51 федеральная служба и агентство).

Согласно ст. 112 конституции РФ, структуру правительства утверждает глава государства на основании предложений премьер-министра, которые он направляет в течение недели после своего назначения на пост.

Помимо министерств и ведомств, в структуру кабинета входят его Аппарат, координационные и совещательные органы (советы и комиссии), а также различные организации при правительстве.

Требования к кандидатам на должность члена правительства

Члены кабинета министров не могут избираться в законодательные органы федерального и регионального уровней, а также местного самоуправления. Им также запрещено замещать другие государственные должности. Кроме того, члены кабинета не имеют права заниматься предпринимательской или любой другой оплачиваемой деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении хозяйствующими субъектами. Исключение составляют преподавательская, научная и иная творческая работа. Однако такая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, граждан, международных и иностранных организаций.

Министрам и руководителям ведомств, а также их супругам и несовершеннолетним детям запрещено иметь счета за границей и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Также члены правительства обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта. На время своего пребывания в составе кабинета министров им предписывается передавать находящиеся в собственности ценные бумаги в доверительное управление.

В 2017 году средняя зарплата председателя правительства, его заместителей и министров составила 693 тыс. руб.

Аппарат правительства

Аппарат правительства является государственным органом, образованным для обеспечения деятельности кабинета министров и его председателя. Среди задач Аппарата контроль за выполнением органами исполнительной власти принятых правительством решений, а также поручений премьера и его заместителей. Кроме того, Аппарат правительства готовит экспертные заключения на поступившие в кабинет министров проекты законов, организует заседания кабмина и его органов, координирует взаимодействие кабинета с палатами Федерального собрания РФ, Конституционным и Верховным судом, рассматривает обращения граждан и др.

Аппарат правительства работает под руководством премьер-министра. Его возглавляет один из вице-премьеров или министров.

В структуре — 34 подразделения, в том числе 10 секретариатов (премьер-министра и девяти вице-премьеров), 23 департамента (контроля и проверки выполнения решений правительства РФ, промышленности и инфраструктуры, по формированию системы «Открытое правительство» и др.), а также аппарат коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

По данным Росстата, в конце 2017 года в Аппарате правительства РФ работали 1 тыс. 414 человек, их средняя ежемесячная заработная плата составляла 227 тыс. руб.

Совещательные органы, организации при правительстве

При кабинете министров действует 80 различных координационных и совещательных органов: комиссий, советов, коллегий. В их числе Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, Правительственная комиссия по миграционной политике, Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии, Координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, Морская и Авиационная коллегии и др.

Премии и награды правительства

Правительством учреждены 14 различных премий. В их числе награды в области науки и техники, космической деятельности, образования, культуры, развития театрального искусства, туризма, СМИ, качества, а также премии всероссийских конкурсов «Лучшая муниципальная практика», «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» и др.

Среди правительственных наград — медали П. А. Столыпина I и II степеней, а также Почетная грамота и благодарность кабинета министров.