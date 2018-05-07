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Ройзман отказался подписывать документ об отмене выборов мэра Екатеринбурга
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Ройзман отказался подписывать документ об отмене выборов мэра Екатеринбурга 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил в эфире радио "Эхо Москвы Екатеринбург" о своем отказе подписывать поправки в городской устав, которые отменяют выборы мэра.
"Я не стал вносить в городскую думу этот документ. Внесли депутаты. Проголосовали. Никаких проблем — я им подписал. На эти общественные слушания можно собрать 10 тысяч человек, но от этого уже ничего не зависит. Решение принято. Поэтому эти общественные слушания не играют ни малейшей роли, и звать людей участвовать в них я не буду", — заявил Ройзман.
По его словам, эти поправки являются антиконституционными и вредят Екатеринбургу.
"А дальше нужно вносить поправки в устав города. Я считаю, что это для города унизительная ситуация, потому что вместо города взяли и решили депутаты, по которым работает прокуратура и по которым выясняется куча замечательных подробностей. Этот закон противоречит Конституции. Я не хочу в этом участвовать. Поэтому когда дойдет до внесения поправок в устав, я не буду этот документ подписывать", — сказал Ройзман.
Он подчеркнул, что «не видит никаких обстоятельств, при которых может подписать этот документ».
Ранее губернатор утвердил отмену прямых выборов главы Екатеринбурга.
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