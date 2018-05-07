Мэр вышел на публику: екатеринбуржцы обсудят отмену прямых выборов главы города

В ближайшую пятницу, 11 мая, в Екатеринбурге пройдут важные публичные слушания — горожане выскажутся об отмене прямых выборов мэра. Формально же тема звучит как «Внесение изменения в устав Екатеринбурга». Обсуждения начнутся в 14:00 в центре культуры «Урал» на Студенческой, 3.

«В связи с принятием проекта решения потребуется внесение изменений в муниципальные правовые акты в части изменения наименования должности главы муниципального образования «город Екатеринбург», — говорилось в пояснительной записке о назначении слушаний.

К примеру, в пункте 1 статьи 5, пункте 2 статьи 67 слова «глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской думы» заменят словами «глава Екатеринбурга». С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте города.

Выступить на слушаниях решили 18 человек — их количество не увеличится, так как записаться можно было только до 3 мая. Но вот проголосовать смогут все те, кто придёт в ЦК «Урал». Впрочем, от исхода голосования ничего не зависит. Дело в том, что итоги слушаний носят рекомендательный характер. Так что депутаты городской думы внесут или не внесут поправки в Устав Екатеринбурга независимо от мнения пришедших на слушания.

Закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга Заксобрание приняло в начале апреля. Мы в режиме онлайн рассказывали о ходе этого заседания. Депутаты проигнорировали, что накануне в Екатеринбурге состоялся митинг горожан, которые выступили за сохранение прямых выборов.