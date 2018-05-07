Дудю и Собчак не даёт покоя звание «лучшего интервьюера»

Юрий Дудь — символ передовой хайп-журналистики, звезда ю-туба, и Ксения Собчак , недавний кандидат в президенты России, также журналистике не чуждый, подвергли ироническим комплиментам материал канала «Культура» почти месячной давности.

Ведущий «Культуры» Владислав Флярковский сделал небольшое, но, надо сказать, по-своему весьма насыщенное интервью с прославленным актером Владимиром Машковым . По свежим следам назначения Владимира Львовича новым худруком театра-студии «Табакерка».

В сюжете и впрямь уместились многое: и какое-то избыточно-карнавальное подобострастие интервьюера, и обоюдное поклонение великой тени отца-основателя Олега Павловича; пафос и градус, естественно.

Свежайшее слово в коучинге арт-менеджмента, равно как методология театральной педагогики/дрессировки. Актер, согласно вдохновенным установкам Машкова, должен знать много гитик в современных науках, владеть НЛП и навыками фельдшера «Скорой помощи», глубоко понимать как церковные, так и армейские ритуалы… Ну, скажем, полностью овладеть сложнейшей технологией поворота «Крругом!».

То есть вы поняли, что там немало всего, вдохновляющего на стёб.

А главное — собеседники, поддавшись сценическому антуражу и контексту, рядовую, в общем, беседу категорически театрализуют и даже на этом фоне забавно переигрывают. Как профессионалы художественной самодеятельности, которых — жизнь удалась — позвали тамадить на богатую свадьбу.

Словом, всё это могло бы пройти по национальному разряду телевизионной пошлости, но попаданию в стандарт мешает отсутствие в интервью как политических, так и эротических коннотаций.

И еще кое-что. Если случай Машкова можно объяснить эдаким гипертрофированным актерством, которое осмеивали еще Чехов и Куприн, то у Флярковского вроде как совсем иной бэкграунд.

Рискну предположить, что его, прямо скажем, прогиб и кривляние, явно пограничные шутовству, были именно профессиональным приемом, пародийной апелляцией к неким популярным техникам и образцам.

Потенциальные образцы отреагировали.

«На вопрос «лучшее интервью и интервьюер по вашему мнению?» я теперь знаю точный ответ. Вот эти пять минут» — делится ссылкой Ксения в твиттере, 1-го Мая.

«Всем, кто имеет отношение к интервью и вообще журналистике, стоит уходить из профессии. Лучше этого видео уже ничего не сделать» –саркастичен Дудь 3-го мая. Оценку предваряет густая россыпь восклицательных знаков, как у них в твиттере положено.

Столь запоздалая реакция, возможно, объясняется тем, что в определенных кругах вновь обострилась борьба за виртуальное звание «лучшего интервьюера».

Тема, сверхактуальная для Дудя, несколько исчерпавшего набор как гостей, так и приемов. Да и для Ксении Анатольевны, похоже, важная — политический тайм-аут освежает претензию на первенство в других ее многочисленных ипостасях.

А быть может, Собчак и Дудь, потратив почти месяц на изучение сюжета «Культуры», разглядели, наконец, в диалоге «Флярковский — Машков» пародийную издевку по отношению как раз к видеоблогерской дудь-манере. Формату беседы «двое из одной тусовки», когда люди с одинаковыми взглядами и хорошими лицами старательно имитируют взаимный личностный масштаб, искренность и остроту. «Не могу не спросить…»

Журналист Егор Арефьев, мой товарищ, также иронизируя над сюжетом («русским Ричардом Чемберленом » называет он Флярковского), параллель обнаружил сразу, написав в фейсбуке:

«Ну кто сможет поверить в то, что это настоящее интервью, а не гениально разыгранная мизансцена на злобу современным влогерам?

Во-первых, это дерзкий вызов и по сути нокаутирующий удар свидетелям Дудя, так страстно пытающимся выводить на разговор разной степени публичности людей. Ни про Путина, (…), ни про уродливую власть ни разу не спросил, и каков результат».

Впрочем, охотно допускаю, что искать черную кошку в темных комнатах всеобщего голубого огонька на отечественном ТВ не имеет никакого смысла. А интервью Флярковского с Машковым такое, какое есть, безо всякого двойного дна и кучерявых подтекстов.

Но тогда имеет смысл с аналогичных позиций рассмотреть продукцию иронизирующих комментаторов.

С Ксенией Анатольевной, как ни странно, проще — она не журналист, а шоумен: ну кто помнит должным образом ее раскрытых «дождевых», и не только собеседников? Помним одну Ксению на экранах, чего она, собственно, и добивалось.

Да, было несколько удачных совместок с Ксенией Соколовой , однако тут не столько журналистика, сколько всё то же шоумество и внутрицеховое опыление.

Однако талантливая Ксения и в вопросах show must go достаточно неоригинальна. Хорошо помню, как в рамках предвыборного турне в Саратове она залихватски покаталась по запущенным городским тротуарам на инвалидной коляске — и это явно копировало давний живописно-вульгарный клип Аллы Борисовны Пугачевой «Мал — помалу». Тот же голубой огонек, и даже не в профиль.

У Дудя, безусловно, можно, скорее авансом, признать качественными именно журналистские работы, но и изъяны его манеры слишком очевидны.

На уровне декларации, пусть не проговариваемой, Юрий исповедует принципы неожурнализма, среди постулатов которого агрессивное отношение субъекта (интервьюера в его случае) к объекту — интервьюируемому.

Но тут проблема — Дудь активен и естественен только в общении людьми своего круга и мировоззрения, откуда взяться агрессии? Ее приходится натужно имитировать, ситуацию не спасает неизбежный вопрос о доходах…

Кстати, эта фишка «а сколько вы зарабатываете?» не Дудя, разумеется, ноу-хау. Куда более эффектно, с усыпляющим акцентом, раскалывал на данную тему собеседников некий Урмас Отт, телеведущий наших центральных каналов, из эстонцев. (Между прочим, с шармом был дядька — курил, пел, сочинял книжки. Умер лет десять назад).

При этом не мной замечено, что в общении с людьми иного социального слоя и опыта, Дудь моментально теряет хватку и профессионализм; тускнеет, закукливается, интонации становятся деревянными, речь скудной и шаблонной — он напоминает молодого педагога коррекционной школы, понимающего, как драматически ошибся дверью.

Что же до пафоса, фальши, переигрывания, перемигиваний, пошловатого мифотворчества — так этого всего и у Дудя таскать — не перетаскать.

Взять хоть В. В. Познера в давнем уже выпуске «ВДудя», где мэтр в красных носках, выдавая лукавство за деликатность, преподает свою вечернюю школу конформизма.

Или М. Б. Ходорковского, который по зэковской привычке слова подбирает медленно и тщательно, но при этом не говорит правды.

Ю. Ю. Шевчук и у Дудя привычно играет в элегическое смирение, но по части пафоса давно перепел и Машкова, и многих его актерских коллег…

Мой личный, вдудь-хит — интервью с А. А. Венедиктовым, которое без дураков считаю лучшим агитационным роликом недавней предвыборной компании. Алексей Алексеевич предстал человеком, влюбленным во Владимира Путина больше, чем все путинисты вместе взятые, и совершенно своей страсти не стесняющимся.

Кстати — редкий случай у Дудя — это был пример настоящей обнажающий искренности: бородатый, либеральный, влюбленный, Венедиктов не боялся выглядеть неприятным и склочным типом…

Словом, приходится признать, что пресловутое видеоблогерство и прочее альтернативное вещание также символизирует кризис в отечественной журналистике, как и интервью Машкова — Флярковскому.

Чего бы там не думали о себе Дудь и Собчак, всё это — суть явления одного порядка, случаи единого сословно-тусовочного шоу. Заметного зазора нет и не было — ни в морали, ни в манере; даже конфликт отцов и детей совершенно отсутствует.

И кто тут из интервьюеров/интервьюируемых кого обстебал — большой, но не имеющий особого смысла вопрос.