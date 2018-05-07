Пусть готовятся все — прокуратура Хабаровского края

Торговые центры, кинотеатры и другие объекты с массовым посещением людей в Хабаровском крае продолжат закрывать через суд, если в них найдут нарушения требований пожарной безопасности. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», жёсткие меры вызваны необычайно большим количеством замечаний со стороны МЧС прокуратуры к работе сигнализаций, захламлённым путям эвакуации, системам экстренного оповещения. Проверки надзорных ведомств уже состоялись в 340 подобных центрах, выявлено более 2 тыс. нарушений, причём в некоторых зданиях обнаружены глобальные несоответствия нормам. По предписанию МЧС и прокуратуры суды закрыли комплексы «Большая медведица», «ЭВР», «Смайл Март», «Макси Молл», «Пушкинский», 3-й этаж «Южного парка», фитнес-центр «Наутилус» и ночной клуб «Доберман». В ближайшие дни могут перестать работать и другие. Предприниматели массово жалуются на неожиданную суровость проверяющих и убытки, вызванные закрытиями. Говорят, что некоторые нарушения можно устранить за пару-тройку дней, но иски в суды уже поданы и без работы вот-вот могут остаться сотни людей. Жизни людей нельзя оценивать никакими деньгами, — отвечают им проверяющие. О том, как не допустить коллапса в торговле и в то же время обеспечить безопасность граждан, сегодня говорили на совещании в правительстве Хабаровского края, проведённого по поручению главы региона Вячеслава Шпорта

— Мы не можем брать под сомнение работу МЧС и прокуратуры, но этот вопрос очень непростой, — отметил зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. — За два месяца в Хабаровске сгорели три автосервиса из-за того, что были нарушены правила пожарной безопасности, хорошо, что обошлось без жертв. Нам нельзя допустить повторения известной трагедии в Кемерово

Заместитель начальника МЧС по Хабаровскому краю Алексей Яковлев доложил, что в некоторых торговых центрах у проверяющих выявили по 30 и даже по 40 нарушений: к ЧП не готов персонал, объект строился как выставочный, а работает как торговый, нет сертификатов на отделочные материалы. К ответственности привлечены уже 42 юридических и 72 должностных лица, при том, что контрольные визиты в крупные коммерческие центры ТРЦ совместно с работниками прокуратуры ещё не закончены, проверено 340 из действующих в крае 416.

— Пусть готовятся все, есть задача проверить все 100 процентов таких объектов, — заявил первый заместитель прокурора Хабаровского края Валентин Волков. — Собственник сам должен отвечать за всё, что происходит в его торговом центре, не ищите виновных на стороне. Нашли нарушения на вашем объекте, закрыли через суд и никто не подпишется под разрешением возобновить его работу, пока не будут ликвидированы нарушения. В Центральном универмаге выдали предписание — они устранили и никто их не закрыл.

Представители бизнес-сообщества заявили, что к предстоящим проверкам они готовились, но не думали, что дело дойдёт до закрытий — предполагали, что даже если получат предписания о нарушениях, то будет какой-то срок на их устранение. Директор торгового центра ЭВР Владимир Карпов сказал, что объяснил бы арендатором необходимость реконструкции, сам закрыл бы центр и за неделю все претензии надзорных органов снял. Но 24 апреля получил вызов в прокуратуру на 26-е число, а 28 случайно узнал, что дело уже в суде и через несколько часов судебные приставы опечатали здание. В результате выходные, самые прибыльные для предпринимателей дни, оказались упущены. Выявленные недостатки, по его словам, устранены. Сегодня работу ЭВР могли возобновить, но что-то пошло не так.

— Я представитель шести собственников ТЦ «ЭВР», а всего их 12, — объяснил Владимир Карпов. — Один из них сегодня не явился на суд, человеку не вручили уведомление, заседание суда перенесено.

Заместитель краевого прокурора Валентин Волков на сетование предпринимателя ответил: была бы просьба со стороны бизнесменов, сотрудники МЧС могли бы даже и ночью появиться на объекте, установить что нарушения устранены и даже в выходной обратиться в суд за разрешением на открытие. Другое дело, что из 38 центров и клубов, к которым есть претензии, по этому пути пошли только четыре.

— Это превентивные меры, мы не ожидали такого масштаба выявленных нарушений, — высказался Валентин Волков. — Требования жёсткие, но надо делать выводы — «Серая лошадь», «Зимняя вишня», помещения отделаны горючим материалом, а люди не столько от огня погибли, сколько от дыма. Упущенная выгода? Во сколько миллионов рублей вы оцениваете жизнь? Устраняйте, зовите прокуратуру и МЧС, выходите в суд. Пусть готовятся все, мы всё равно заставим доделать то, что не доделано и дооформить по правилам, что не оформлено, всё должно быть по ГОСТу, по закону. Ситуация создавалась вами, есть путь исправления, работайте. Если даты заседания судов по вашим делам назначены на конец мая — просите об ускорении, у вас есть на это право.