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11 скаутов из отряда «Меридиан» прошли тренировочный сплав
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11 скаутов из отряда «Меридиан» прошли тренировочный сплав 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Первые теплые дни юные туристы использовали максимально энергично.
Мальчишки и девчонки в возрасте от 10 до 13 лет совершили свой первый серьезный сплав на катамаранах. Ребята преодолели 45 км по реке Клязьма. Участники сплава учились не только управлять судном, но и организовывать свой быт в походе. Каждый день они ставили и собирали лагерь, готовили еду. Полноводная река в период разлива преподносила много неожиданностей. Особенно во время причаливания к берегу — поэтому для большей части группы купальный сезон уже открыт.
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