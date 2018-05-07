11 скаутов из отряда «Меридиан» прошли тренировочный сплав

Первые теплые дни юные туристы использовали максимально энергично.

Мальчишки и девчонки в возрасте от 10 до 13 лет совершили свой первый серьезный сплав на катамаранах. Ребята преодолели 45 км по реке Клязьма. Участники сплава учились не только управлять судном, но и организовывать свой быт в походе. Каждый день они ставили и собирали лагерь, готовили еду. Полноводная река в период разлива преподносила много неожиданностей. Особенно во время причаливания к берегу — поэтому для большей части группы купальный сезон уже открыт.