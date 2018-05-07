Почему Жанне д`Арк доверили командование французской армией 

Жанна д’Арк по прозвищу Орлеанская Дева считается национальной героиней Франции. Известно, что в подростковом возрасте она стала слышать «голоса», которые заявили, что ее миссия — спасти Францию от англичан. Это привело к тому, что девушка возглавила французскую армию и действительно одержала немало побед в Столетней войне, а затем мученически погибла на костре. Но как ей, безграмотной крестьянке из Лотарингии, могли доверить войско?
Голоса у «Дерева фей»
Согласно источникам, Жанна д’Арк (сначала она носила по отцу фамилию Дарк или похожую) появилась на свет около 1412 года в крестьянской семье, проживавшей в лотарингской деревушке Домреми. Примерно с 13 лет девочка начала слышать «голоса». Она утверждала, что с ней разговаривают святые Михаил, Екатерина и Маргарита. В первый раз они якобы заговорили с ней у «Дерева фей», рядом с которым находился источник, слывущий целебным. По словам Жаннетты, «святые» сообщили, что она должна спасти Францию от ее врагов — англичан. Шла Столетняя война (1337–1453).
Начало «карьеры»
Когда Жаннетте исполнилось 17, она отправилась в Шинон, где располагалась резиденция французского дофина. Девушке удалось убедить коменданта крепости Вокулёр Робера де Бодрикура помочь ей получить аудиенцию во дворце. Встретившись с дофином, она поведала ему о своей предстоящей миссии. Почему ее вообще согласились принять и выслушать? Незадолго до этого распространился слух о пророчестве, сделанном некоей Мари из Авиньона. В нем говорилось, что «Францию погубила женщина, а спасет невинная девушка». На роль погубительницы «претендовало» сразу несколько кандидаток. Первой из них была мать дофина — королева Изабелла Баварская, которая, по слухам, убедила душевнобольного короля Карла VI подписать соглашение, фактически отдававшее Францию во власть англичан. Второй — королева Алеонора Аквитанская, мужьями которой были сначала французский, потом английский король, что привело к спорам из-за земельных владений. Наконец, третьей — королева Изабелла Английская, приходившаяся дочерью французскому королю Филиппу IV и матерью английскому королю Эдуарду III. Дядя последнего, король Карл IV, не оставил прямых наследников мужского пола, что позволило английскому монарху претендовать на французскую корону. Собственно, он и начал Столетнюю войну. Меж тем простушка из Домреми вполне годилась на роль «невинной девушки». Решающее значение сыграла ее девственность, в которой удостоверились после специального осмотра.
Жанна д`Арк — политический «спецпроект»?
Жанну подвергли разнообразным испытаниям, в том числе действительно подтвердившим наличие у нее мистических способностей. После этого ей решено было доверить войско. Первая победа под предводительством Жанны была одержана 7 мая 1429 года. Французам во главе с Жанной удалось снять осаду с Орлеана, после чего ее и стали звать Орлеанской Девой. За этим последовало коронование дофина в Реймсе: отныне он начал править Францией под именем Карла VII. Были и другие военные победы. По свидетельствам современников, Жанна не только эффективно руководила солдатами, она была умна и рассудительна, а также обладала обширными знаниями в области различных наук. Но откуда они могли взяться у крестьянки, которая, по ее собственному признанию, до 17 лет даже не умела читать и писать? Может быть, она вовсе не была безграмотной и даже не была крестьянкой? А существовала ли такая личность, как Жанна д’Арк, на самом деле? Исследователи биографии национальной героини Режин Перну и Мари-Вероник Клэн в своей книге «Жанна д`Арк» пишут: «Для одних Дева — орудие Бога или же дьявола: для других появление Жанны — плод фантазии ближайшего окружения короля». Предположим, что Жанна д’Арк все-таки являлась реальной фигурой, которая участвовала в своего рода «рекламном проекте», который усиленно раскручивали при дворе. Требовалось нечто, что подняло бы патриотический дух среди французских солдат, вдохновило бы их на победы. Таким «политическим пиаром» стала легенда о «простой крестьянке», слышавшей «голоса святых». Но такая «Жанна» могла быть и не одна. Ведь телевидения тогда не было, и далеко не каждый знал «крестьянку из Домреми» в лицо. Косвенно эта версия подтверждается тем фактом, что впоследствии сразу несколько женщин пытались выдавать себя за нее. Король и его окружение действительно могли придумать сказку об «Орлеанской Деве» в политических целях. Не исключено, что за этим «спецпроектом» стояла целая армия дергающих за ниточки «кукольников», включая людей, сведущих в военной области. Тогда вопрос о том, что же миф, а что правда в истории Жанны, становится еще более спорным. Но вот мученическая гибель ее (или одной из участниц «проекта») — факт совершенно бесспорный. После того как в 1430 году войско Жанны потерпело поражение при Компьене, ее саму захватили в плен бургундцы, занявшие сторону англичан. Король Франции отказался принимать какое-либо участие в судьбе Жанны, забыв, кому он обязан короной. Либо он полагал, что она сыграла свою роль, либо видел в ней конкурентку: ведь Жанна была так популярна у солдат и простого народа! А может быть, для него она была всего лишь пешкой, одной из участниц «патриотического проекта»? Так или иначе, Орлеанская Дева стала для него отработанным материалом. У бургундцев пленницу выкупили англичане. Представители церкви выдвинули против нее обвинения в ереси и колдовстве, пообещав, что если она во всем признается, ее не сожгут, в отличие от других еретиков и колдунов. Но несмотря на полученное признание, церковный суд все же приговорил ее к сожжению. Казнь состоялась в 1431 году в Руане. Перед тем как взойти на костер, Жанна публично отреклась от сделанных ранее признаний. Но это ей уже не помогло…