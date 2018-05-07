Почему Жанне д`Арк доверили командование французской армией

Жанна д’Арк по прозвищу Орлеанская Дева считается национальной героиней Франции . Известно, что в подростковом возрасте она стала слышать «голоса», которые заявили, что ее миссия — спасти Францию от англичан. Это привело к тому, что девушка возглавила французскую армию и действительно одержала немало побед в Столетней войне, а затем мученически погибла на костре. Но как ей, безграмотной крестьянке из Лотарингии, могли доверить войско?

Голоса у «Дерева фей»

Согласно источникам, Жанна д’Арк (сначала она носила по отцу фамилию Дарк или похожую) появилась на свет около 1412 года в крестьянской семье, проживавшей в лотарингской деревушке Домреми. Примерно с 13 лет девочка начала слышать «голоса». Она утверждала, что с ней разговаривают святые Михаил, Екатерина и Маргарита. В первый раз они якобы заговорили с ней у «Дерева фей», рядом с которым находился источник, слывущий целебным. По словам Жаннетты, «святые» сообщили, что она должна спасти Францию от ее врагов — англичан. Шла Столетняя война (1337–1453).

Начало «карьеры»

Когда Жаннетте исполнилось 17, она отправилась в Шинон, где располагалась резиденция французского дофина. Девушке удалось убедить коменданта крепости Вокулёр Робера де Бодрикура помочь ей получить аудиенцию во дворце. Встретившись с дофином, она поведала ему о своей предстоящей миссии. Почему ее вообще согласились принять и выслушать? Незадолго до этого распространился слух о пророчестве, сделанном некоей Мари из Авиньона. В нем говорилось, что «Францию погубила женщина, а спасет невинная девушка». На роль погубительницы «претендовало» сразу несколько кандидаток. Первой из них была мать дофина — королева Изабелла Баварская, которая, по слухам, убедила душевнобольного короля Карла VI подписать соглашение, фактически отдававшее Францию во власть англичан. Второй — королева Алеонора Аквитанская, мужьями которой были сначала французский, потом английский король, что привело к спорам из-за земельных владений. Наконец, третьей — королева Изабелла Английская, приходившаяся дочерью французскому королю Филиппу IV и матерью английскому королю Эдуарду III. Дядя последнего, король Карл IV, не оставил прямых наследников мужского пола, что позволило английскому монарху претендовать на французскую корону. Собственно, он и начал Столетнюю войну. Меж тем простушка из Домреми вполне годилась на роль «невинной девушки». Решающее значение сыграла ее девственность, в которой удостоверились после специального осмотра.

Жанна д`Арк — политический «спецпроект»?