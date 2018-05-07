Как восстановить зрение с помощью лазерной хирургии

Раньше, когда у человека были проблемы со зрением, единственным методом лечения являлись очки, причём достаточно примитивные. Очки постепенно совершенствовались, становились более точными и удобными. И всё же они накладывают ограничения да и многим просто не идут. После изобретения контактных линз люди, которые по каким-то причинам не могли или не хотели носить очки, получили возможность вернуть себе хорошее зрение. Так и оставался выбор между хрупкой вещью, которую можно потерять, разбить или просто забыть дома и остаться на время без нормального зрения, и инородным телом в глазу, которое нужно постоянно менять, надевать с утра и снимать перед сном.

И наконец, с изобретением методов, позволяющих проводить микрохирургические операции, появилась возможность исправить зрение раз и навсегда. И если первые методы были достаточно топорными и давали лишь небольшое повышение качества зрения, то современное оборудование позволяет возвращать практически стопроцентное зрение.

Многие люди предпочитают носить очки или линзы, так как боятся самого слова операция. С лазерной коррекцией зрения связано немало мифов, и к нам в редакцию пришло несколько вопросов от читателей на тему восстановления зрения, которых хватает для целой статьи. На эти вопросы ответила Беликова Елена Ивановна — доктор медицинских наук, профессор и главный врач «Глазной клиники доктора Беликовой». У меня не очень хорошее зрение (близорукость -2 на обоих глазах), и я боюсь операций. Можно ли восстановить зрение без операции? Восстановить зрение без операции при близорукости -2 диоптрии невозможно, так как при этом уже изменяются анатомические параметры глаза. Если Вы боитесь операции, то возможно ношение очков, дневных мягких контактных линз или ночных (ортокератологических). А я советую проконсультироваться с опытным рефракционным хирургом, и он развеет все ваши страхи. Узнать больше о подборе контактных линз → Друг рассказал, что восстановил зрение методом Фемто ЛАСИК. У него было очень плохое зрение, ходил с огромными линзами. Как вообще проходят такие операции? Такие операции проходят амбулаторно, то есть не требуют стационарного пребывания до и после коррекции зрения. Фемто ЛАСИК — это поверхностная лазерная процедура без проникновения внутрь глазного яблока, которая выполняется на двух глазах последовательно в один день и длится от 5 до 10 минут. После предварительного обезболивания каплями с помощью лазера формируется тонкий лоскут роговицы, затем эксимерный луч испаряет необходимый слой стромы роговицы. Поверхностный лоскут возвращается на место, и процедура закончена. Зрение восстанавливается сразу после коррекции, небольшой туман и слезотечение проходят в течение 2-3 часов.

Узнать больше о процедуре Фемто ЛАСИК → Я, как и многие, жутко боюсь операций. Выяснил, что во время операции ты будешь всё видеть: как приближается лазер и тому подобные ужасы. Это так? А что если я испугаюсь и начну дёргаться? Очень хочется иметь хорошее зрение и снять уже эти надоевшие очки, но дико боюсь операции. Да, пациент должен помогать хирургу во время коррекции и стараться фиксировать взгляд на одной точке, поэтому нельзя делать общий наркоз. Но не критично и не опасно, если глаз или пациент дергается во время процедуры. Хирургические машины имеют несколько уровней безопасности и сразу отключаются при потере фиксации. Кроме того хирург следит за положением глаза, головы пациента во время процедуры и дополнительно контролирует процесс. Лечащий врач всегда спокойно предупреждает пациента о следующем этапе операции и интересуется его состоянием. Узнать больше о лазерной коррекции зрения → У меня с рождения астигматизм. В оптиках мне говорят, что нет смысла идти на операцию по лазерной коррекции зрения и что я просто потрачу деньги впустую. Это правда, или просто хотят «навариться» побольше, чтобы я почаще покупал у них очки и линзы? Возможно и так, потому что астигматические очки стоят почти как лазерная коррекция. Астигматизм — это чаще врожденная неровность роговицы, которую можно исправить только операцией. В детском возрасте он менее ощутим за счет хорошей компенсации глазных мышц и аккомодации, а к 30-40 годам начинает ощущаться больше и создает значительный дискомфорт. Поэтому не нужно ждать и бояться. Лучше провести коррекцию раньше и получить хорошее зрение без дорогих очков. Лазерная коррекция является единственным способом избавления от астигматизма навсегда.

Я сделал лазерную коррекцию зрения. Читал, что это не навсегда. С какой частотой стоит повторять процедуру? В 98% процентах случаев лазерная коррекция зрения делается один раз в жизни. Если изначально у пациента высокие степени близорукости, дальнозоркости или астигматизма, то лечащий врач предупреждает о вероятности дополнительных этапов коррекции — обычно достаточно двух. Моя девушка боится делать операцию до родов, так как где-то прочитала информацию, что во время родов могут лопнуть сосуды. Стоит ли этого опасаться, или это очередные выдумки экспертов из интернета? Во время родов, конечно, могут лопаться сосуды. Но это не имеет никакого отношения к перенесённой лазерной коррекции зрения. Современные методы не травмируют роговицу, как это было при радиальной кератотомии (насечках), и источают её только в пределах допустимого, чтобы не ограничивать после коррекции физические нагрузки и роды. Важно, чтобы целой и состоятельной была сетчатка — тогда бояться нечего. Подробнее об этом расскажет лечащий врач перед коррекцией на диагностическом обследовании. Все рассказывают только хорошее про лазерную коррекцию зрения, но никто не говорит о том, чем рискует человек во время операции? Какие бывают осложнения? У опытного рефракционного хирурга практически не бывает осложнений. Мировая статистика, как и российская, говорит о 0,01% осложнений при любой, даже самой лучшей хирургии. Осложнения могут быть во время операции: неполное срезание лоскута, эрозии эпителия роговицы, потеря вакуума и так далее. После операции может быть развитие конъюнктивита, кератита или синдрома сухого глаза. Главное, чтобы хирург знал, как с ними справиться, и имел необходимый опыт. В этом случае пациент получает неосложнённую хирургию. Помните, что соблюдение всех рекомендаций лечащего врача и оперирующего хирурга сводит на нет все послеоперационные осложнения. Какие меры предосторожности стоит соблюдать после операции? Я слышал, что нужно носить тёмные очки какое-то время и желательно не смотреть на яркие предметы.

Основные меры предосторожности направлены на предотвращение получения инфекции от окружающих, поэтому не рекомендуется появляться в многолюдных местах в течение 3-5 дней после коррекции. Первые три дня нельзя тереть глаза, чтобы не сдвинуть лоскут. Если правильно выполнять все рекомендации лечащего врача, то успех обеспечен и вам, и нам. Солнцезащитные очки нужны для защиты от солнца в первые часы после коррекции, чтобы снизить проявления слезотечения и рези в глазах. Записаться на диагностику зрения →