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В списки присяжных заседателей попали более 30 тысяч свердловчан
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В списки присяжных заседателей попали более 30 тысяч свердловчан 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Соответствующий документ подготовили в администрации Екатеринбурга, об этом сообщает в понедельник, 7 мая, «АиФ-Урал».
Документы со списками кандидатов в присяжные заседатели были опубликованы в «Вечернем Екатеринбурге». Согласно им, перечни были составлены по семи райсудам: Чкаловскому, Орджоникидзевскому, Октябрьскому, Ленинскому, Кировскому, Железнодорожному, Верх-Исетскому, а также Екатеринбургскому гарнизонному военному суду. Всего в основные и запасные списки попали более 30 тыс. екатеринбуржцев.
Возможность рассматривать в районных судах дела с участием присяжных заседателей появится с 1 июня 2018 года. Согласно федеральному закону, из списка присяжных могут быть исключены граждане младше 25 лет и старше 65, имеющие непогашенную судимость, признанные судом недееспособными, состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере, не сопособные исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, военнослужищие, священнослужители, судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, нотариусы.
За год один человек сможет не более одного раза принять участие в судебном заседании. Коллегия присяжных будет рассматривать уголовные дела по тяжким и особо тяжким преступлениям. Приговор в отношении подсудимого будет выноситься на основании вердикта присяжных. В районных и гарнизонных судах коллегия будет состоять из 6 человек. Для ее формирования достаточно будет 12 кандидатов.
Посмотреть полный пофамильный список можно на сайте.
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