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Юрист подвела директора Сафакулевского лесхоза под штраф
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Юрист подвела директора Сафакулевского лесхоза под штраф 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Действующее законодательство установило особый порядок трудоустройства бывших государственных и муниципальных служащих на новые места работы. В течение двух лет, после увольнения со службы, при каждом трудоустройстве их наниматели обязаны извещать государственный или муниципальный орган о принятии такого сотрудника на работу. Трудовой кодекс РФ для этого устанавливает десятидневный срок.
В феврале 2016 года бывшая сотрудница юридического отдела Главного управления лесами Челябинской области была трудоустроена в ОАО «Сафакулевский лесхоз». Принятый на работу юрист не обеспечила достаточного уровня юридического сопровождения своему новому трудовому контракту. Руководство лесхоза существенно позже установленного срока направило извещение в Управление лесами.
На досадную для руководства лесхоза ошибку обратила внимание Прокуратура Сафакулевского района Курганской области. Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе надзорного ведомства, в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения директору предприятия назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В настоящий момент решение не вступило в законную силу.
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