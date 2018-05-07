Жительницу Кургана ждет суд за обман Правительства области

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области , завершено расследование и утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Кургана.

По версии следствия: летом 2015 года женщина обратилась в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области с заявкой на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров для получения поддержки в виде гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, указав заведомо ложные сведения о намерении разведения в Половинском районе Курганской области крупного рогатого скота молочного направления. 30 июня 2015 конкурсной комиссией принято решение о предоставлении гранта для реализации проекта по развитию своего крестьянского (фермерского) хозяйства в виде денежных средств в сумме свыше 1,4 млн рублей, которые были перечислены ей на расчетный счет в банке. Однако после получения денег глава КФХ, деятельность по созданию и развитию своего хозяйства не осуществляла, а составила фиктивные договоры купли-продажи 38 голов крупно-рогатого скота и предоставила их в Департамент в качестве подтверждения обоснованности расходования выделенных ей из бюджета денежных средств.

Фактически же на полученные денежные средства женщина приобрела в собственность автомобиль и сруб из оцилиндрованного бревна стоимостью около 600 тысяч рублей, легализовав тем самым денежные средства. Глава фиктивного крестьянского фермерского хозяйства обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, (мошенничество, совершенное в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным). Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.