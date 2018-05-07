Оркестр, ретро-паровоз, санитарный вагон, прошедший войну, и теплушка: 9 Мая в Тюмень прибудет поезд Победы

В честь праздника Великой Победы 9 мая на железнодорожном вокзале Тюмени пройдет историческая реконструкция «Встреча поезда Победы». На первый путь своим ходом прибудет ретро-паровоз с санитарным вагоном, в котором во время войны перевозили и прямо в пути оперировали раненых. — Это настоящий вагон-ветеран. Он использовался во время войны, — отметили в пресс-службе СвЖД. Будет в составе поезда Победы и настоящая теплушка. Именно в таких крытых вагонах советские солдаты уезжали на фронт в 1941 году, а в 1945-м возвращались домой победителями. Ретро-поезд в Тюмени будут встречать ветераны, работники СвЖД, воспитанники Детской железной дороги. Присоединиться к ним и своими глазами увидеть историческую реконструкцию в этот день смогут все желающие. Прибытие поезда ожидается в 14:30. На тюменском вокзале ретро-состав пробудет около часа. — Свердловская железная дорога приглашает жителей и гостей города стать участниками торжественного мероприятия, окунуться в атмосферу победного мая, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками, цветами и под звуки духового оркестра встречали «Поезда Победы». На перроне будут звучать песни и мелодии военных лет, всем желающим будет предоставлена возможность осмотреть изнутри вагоны исторического ретро-состава, — добавили в СвЖД.

В прошлом году 4 мая в Тюмень приезжал поезд — музей. Уникальный воинский эшелон состоял из 12 вагонов. Образцы раритетной и современной военной техники и личные вещи фронтовиков — в фоторепортаже 72.ru.