Ещё
На железнодорожный вокзал Тюмени 9 мая прибудет «Поезд Победы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На железнодорожный вокзал Тюмени 9 мая прибудет «Поезд Победы» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На железнодорожном вокзале Тюмени в День Победы, 9 мая, пройдет историческая реконструкция «Встреча поезда Победы». Состав придут встречать ветераны, железнодорожники и воспитанники Детской железной дороги.
Как сообщает пресс-служба СвЖД, ретро-паровоз с санитарным вагоном, где во время войны перевозили и прямо в пути оперировали раненых, и крытым вагоном-теплушкой прибудет к первой платформе в14 часов 30 минут местного времени. Встречать его будут песнями военных лет.
«Свердловская железная дорога приглашает жителей и гостей города стать участниками торжественного мероприятия, окунуться в атмосферу победного мая, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками, цветами и под звуки духового оркестра встречали «Поезда Победы», — отмечают в СвЖД.
Желающие смогут изнутри осмотреть вагоны исторического ретро-состава.
Фото Евгения Поторочина
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Антироссийские санкции затруднят США доставку грузов на МКС В Ульяновске собирают подписи за строительство частного метро Сулейман Керимов сможет приехать в Россию по разрешению суда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели177
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»88
LIVE: Инаугурация президента России193
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой931
Летчик Ярошенко попрощался с семьей494
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение