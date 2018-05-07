На железнодорожный вокзал Тюмени 9 мая прибудет «Поезд Победы»

На железнодорожном вокзале Тюмени в День Победы, 9 мая, пройдет историческая реконструкция «Встреча поезда Победы». Состав придут встречать ветераны, железнодорожники и воспитанники Детской железной дороги.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, ретро-паровоз с санитарным вагоном, где во время войны перевозили и прямо в пути оперировали раненых, и крытым вагоном-теплушкой прибудет к первой платформе в14 часов 30 минут местного времени. Встречать его будут песнями военных лет.

«Свердловская железная дорога приглашает жителей и гостей города стать участниками торжественного мероприятия, окунуться в атмосферу победного мая, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками, цветами и под звуки духового оркестра встречали «Поезда Победы», — отмечают в СвЖД.

Желающие смогут изнутри осмотреть вагоны исторического ретро-состава.