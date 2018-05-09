Тест: знаете ли вы ключевые события Великой Отечественной войны

Тема Великой Отечественной войны — излюбленное поле для споров историков, политиков и кухонных философов. И пока одни выясняют точное количество дней блокады Ленинграда и считают единицы боевой техники у враждовавших сторон, мы решили проверить наших читателей на знание основы основ нашей истории.

Ответьте на восемь простых вопросов — и мы выясним, ориентируетесь ли вы в цифрах и фактах, которые должны отлетать от зубов еще со школьной скамьи.

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