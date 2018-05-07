СМИ: В Иерусалиме установили дорожные знаки, указывающие на посольство США

По меньшей мере три дорожных знака, указывающих на посольство США , появились в Иерусалиме в преддверии переноса дипмиссии из Тель-Авива. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что на юге страны появились указатели на английском, арабском и иврите, они расположены недалеко от административного здания, куда переедет американское посольство.

Официально перенос посольства состоится 14 мая.