СМИ: В Иерусалиме установили дорожные знаки, указывающие на посольство США 

По меньшей мере три дорожных знака, указывающих на посольство США, появились в Иерусалиме в преддверии переноса дипмиссии из Тель-Авива. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Отмечается, что на юге страны появились указатели на английском, арабском и иврите, они расположены недалеко от административного здания, куда переедет американское посольство.
Официально перенос посольства состоится 14 мая.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что может принять участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.