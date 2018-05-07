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СМИ: В Иерусалиме установили дорожные знаки, указывающие на посольство США
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СМИ: В Иерусалиме установили дорожные знаки, указывающие на посольство США 

RT на русском 14 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
По меньшей мере три дорожных знака, указывающих на посольство США, появились в Иерусалиме в преддверии переноса дипмиссии из Тель-Авива. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Отмечается, что на юге страны появились указатели на английском, арабском и иврите, они расположены недалеко от административного здания, куда переедет американское посольство.
Официально перенос посольства состоится 14 мая.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что может принять участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.
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