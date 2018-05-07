Ровный асфальт за 92 миллиона: власти начали новый ремонт на Немировича-Данченко

В Кировском районе Новосибирска начался ремонт очередного участка улицы Немировича-Данченко — работы на отрезке улицы от Сибиряков-Гвардейцев до Станиславского обещают закончить уже в этом году.

Участок Немировича-Данченко — один из участков проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик — ООО «Сибавтобан» — отремонтирует 1,5 км дорожного покрытия. Стоимость работ — 92 миллиона рублей.

По плану работы должны закончиться до 1 октября, но сегодня мэр Анатолий Локоть заявил, что они должны закончиться до начала нового учебного года.

В этом году Новосибирская область получила миллиард рублей из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги».

Улицу Немировича-Данченко начали ремонтировать в прошлом году — в сентябре ввели её участок от перекрёстка с улицей Сибиряков-Гвардейцев до Коммунального моста, который также реконструировали на федеральные деньги. После ремонта там появились новые светофоры, ограждения, дорожные знаки. Также положили новый асфальт и сделали тротуары.