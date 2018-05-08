Ремонт дороги по улице Немировича-Данченко завершат к 1 сентября

Ремонт ул. Немировича-Данченко в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» должен быть завершён к 1 сентября. Такую задачу поставил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания по реализации проекта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Я поставил задачу: к началу учебного года все работы должны были выполнены, чтобы обеспечить безопасность на дорогах, так как здесь расположены школы, учреждения, — подчеркнул Анатолий Локоть. — Идеология проекта БКД осталась прежней: безопасность, качество, снижение дорожно-транспортных происшествий».

Как отметил глава города, накануне были проведены все необходимые конкурсные процедуры, подрядчики определены, и сейчас они фактически приступили к подготовительным работам.

В этом году подрядчик — ООО «Сибавтобан» — отремонтирует ул. Немировича-Данченко протяжённостью около 1,6 км — от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Станиславского. Также будут обустроены перекрёстки на ул. Костычева и ул. Станиславского.

«На объекте будет заменено дорожное покрытие на площади 35 тыс. кв. метров, заменены и подняты дождевые ливневые канализационные люки — 125 штук. Будут оборудованы новыми светофорами перекрёстки, выставлены недостающие дорожные знаки, заменены старые знаки, нанесена разметка термопластиком», — сказал технический директор ОАО «Сибавтобан» Евгений Савкин. Также здесь будет отремонтирован тротуар, скосы дороги будут выровнены чёрным грунтом и засеяны травой. По его словам, часть работ уже выполнена: заменено 50% бордюрного камня, отремонтирована половина тротуаров.

Как напомнили в мэрии, главная цель федеральной программы, рассчитанной до 2025 года, — привести к 2018 году в нормативное состояние не менее половины дорог агломерации, а к 2025 году таких дорог должно быть не менее 85%.

В 2018 году по проекту предусмотрено финансирование в размере 1 миллиард 46,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 451,11 млн рублей, из областного бюджета — 320 млн рублей, из городского бюджета — 275,39 млн рублей.