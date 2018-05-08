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Смертность от заболеваний органов пищеварения в Подмосковье снизилась в I квартале на 18%
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Смертность от заболеваний органов пищеварения в Подмосковье снизилась в I квартале на 18% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Смертность от заболеваний органов пищеварения в Подмосковье снизилась в I квартале 2018 года на 18% в годовом выражении, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«По данным Росстата, смертность от заболеваний органов пищеварения в Московской области в I квартале 2018 года снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала Забралова, слова которой приводятся в сообщении.
По ее словам, за три месяца 2018 года от болезней данного типа умерло на 267 человек меньше, чем годом ранее.
В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что заболевания данной группы распространены у жителей региона.
«Жителям области необходимо внимательно относиться к своему здоровью, чтобы избежать заболеваний органов пищеварения, следует контролировать потребляемую пищу, выстраивать сбалансированную программу питания», — рекомендовал Марков.
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