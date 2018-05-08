Смертность от заболеваний органов пищеварения в Подмосковье снизилась в I квартале на 18%

«По данным Росстата, смертность от заболеваний органов пищеварения в Московской области в I квартале 2018 года снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала Забралова, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, за три месяца 2018 года от болезней данного типа умерло на 267 человек меньше, чем годом ранее.

В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что заболевания данной группы распространены у жителей региона.

«Жителям области необходимо внимательно относиться к своему здоровью, чтобы избежать заболеваний органов пищеварения, следует контролировать потребляемую пищу, выстраивать сбалансированную программу питания», — рекомендовал Марков.