Смертность от заболеваний органов пищеварения в Подмосковье снизилась в I квартале на 18% 

Смертность от заболеваний органов пищеварения в Подмосковье снизилась в I квартале 2018 года на 18% в годовом выражении, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«По данным Росстата, смертность от заболеваний органов пищеварения в Московской области в I квартале 2018 года снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала Забралова, слова которой приводятся в сообщении.
По ее словам, за три месяца 2018 года от болезней данного типа умерло на 267 человек меньше, чем годом ранее.
В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что заболевания данной группы распространены у жителей региона.
«Жителям области необходимо внимательно относиться к своему здоровью, чтобы избежать заболеваний органов пищеварения, следует контролировать потребляемую пищу, выстраивать сбалансированную программу питания», — рекомендовал Марков.