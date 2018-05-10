Смертность от болезней органов дыхания снизилась в Подмосковье за I квартал на 47%

Смертность от заболеваний органов дыхания в Московской области снизилась за первый квартал 2018 года на 47% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

«По данным Росстата, за январь-март 2018 года показатель смертности от болезней органов дыхания снизился в Московской области на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков , слова которого приводятся в сообщении.

Всего за указанный период от болезней данного типа умерло на 506 человек меньше, чем годом ранее, уточняется в материале.

«Тенденция снижения уровня смертности от болезней органов дыхания становится все более устойчивой. Вместе с тем жителям региона необходимо проходить профилактические мероприятия и вести здоровый образ жизни для диагностики и предотвращения развития данной группы болезней. Напрямую влияют на дыхательную систему такие факторы, как курение, злоупотребление алкоголем и переохлаждение», — добавил Марков.