Младенческая смертность в Подмосковье в январе-марте снизилась на 11%

Младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 11% в I квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Согласно данным Росстата, за январь–март 2018 г. в Московской области младенческая смертность снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводятся в сообщении слова О. Забраловой.

Как уточняется, показатель младенческой смертности в регионе составляет 3,4 промилле. Для сравнения, этот показатель по ЦФО и России равен 4,6 и 5,1 промилле соответственно.

В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что снижению этого показателя поспособствовало открытие в прошлом году новых центров материнства и детства.