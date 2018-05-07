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Младенческая смертность в Подмосковье снизилась за I квартал на 11%
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Младенческая смертность в Подмосковье снизилась за I квартал на 11% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Младенческая смертность в Подмосковье сократилась по итогам I квартала на 11% в годовом выражении, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«Согласно данным Росстата, за январь—март 2018 года в Московской области младенческая смертность снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала Забралова, слова которой приводятся в сообщении.
По ее словам, показатель младенческой смертности в регионе составляет 3,4 промилле. Для сравнения, этот показатель по ЦФО и России равен 4,6 и 5,1 промилле соответственно.
Снижению этого показателя поспособствовало открытие в прошлом году новых центров материнства и детства, пояснил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
«В Подмосковье сформировался уникальный кластер областных центов материнства и детства, в которых мамы и малыши получают всю необходимую помощь. У нас открылись учреждения в Щелкове, Наро-Фоминске, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде. В первом квартале 2018 года в центрах на свет появились свыше 4 тыс. детей. Еще более 11 тыс. новорожденных прошли в них лечение», — сказал Марков.
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