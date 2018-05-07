«Милая девчонка!»: Елена Корикова восхитила венецианской фотосессией

Елена Корикова стала пользователем соцсетей сравнительно недавно. Однако она быстро освоилась с интернет-пространством и теперь поклонники артистки могут иметь удовольствие довольно часто лицезреть своего кумира. Стоит отметить, что в свои 46 лет звезда сериала «Бедная Настя» прекрасно выглядит и не стесняется это показывать.

Сейчас актриса проводит отпуск в Италии . У себя в профиле Елена поделилась несколькими снимками, сделанных в одном из самых красивых городов мира — в Венеции . Фотографии буквально пронизаны солнцем и легким бризом. Такой же воздушной выглядит и сама актриса. Для фотосессии на гондоле актриса выбрала белый спортивный костюм и стильный головной убор.

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На другой фотографии актриса находится на кораблике. Она сидит на фоне венецианских каналов под кружевным зонтиком кремового цвета и открытом черном топе. На шее у звезды висит крестик.

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В комментарии к фото Елена обратилась к подписчикам с просьбой помнить, что если им говорят, что их поезд ушел, то в их распоряжении есть еще авиалайнеры и яхты.

Снимки актрисы восхитили пользователей Сети. Они засыпали ее комплиментами, отметив, что она великолепно выглядит, у нее замечательная улыбка и она прекрасна в лучах солнца, пишет сайт Dni.ru. «Милая девчонка! Пусть удача во всем живет рядом», — пожелали они своей любимице.