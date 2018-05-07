Ещё
Черное море стало чище за последние десять лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Черное море стало чище за последние десять лет 

Мир24 1 час назад
Фото: sevastopolnews.info
Воды Черного моря за последние десятилетия стали значительно чище, сообщили в ФИЦ Южный научного центра РАН.
Исследователи обнаружили, что в море растет количество кокколитофоридов — водорослей, способных поглощать углекислый газ.
Научный сотрудник Ольга Ясакова отметила, что к середине 1980-х годов объем этих водорослей в воде снизился до критических значений. Причиной тому стали минеральные удобрения, которые в больших количествах стекали в море. Особенно страдала северо-западная его часть.
Но в последние годы ситуация изменилась. Водоросли, которые избегают загрязненной воды, вновь начали процветать. Экологи отмечают, что благодаря им также очищается и атмосферный воздух в регионе.
Ранее сообщалось, что в Великобритании введут запрет на соломинки и прочие изделия из пластика, чтобы защитить водоемы от загрязнений.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Бердымухамедов отметил важность достоверности статданных Чтобы выжить. Малоизвестный эпизод битвы за Кавказ 1942-го Кабмин утвердил проект соглашения о договорах ЕАЭС с третьими странами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина385
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев160
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели268
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»160
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой971
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение