Черное море стало чище за последние десять лет

Воды Черного моря за последние десятилетия стали значительно чище, сообщили в ФИЦ Южный научного центра РАН.

Исследователи обнаружили, что в море растет количество кокколитофоридов — водорослей, способных поглощать углекислый газ.

Научный сотрудник Ольга Ясакова отметила, что к середине 1980-х годов объем этих водорослей в воде снизился до критических значений. Причиной тому стали минеральные удобрения, которые в больших количествах стекали в море. Особенно страдала северо-западная его часть.

Но в последние годы ситуация изменилась. Водоросли, которые избегают загрязненной воды, вновь начали процветать. Экологи отмечают, что благодаря им также очищается и атмосферный воздух в регионе.

Ранее сообщалось, что в Великобритании введут запрет на соломинки и прочие изделия из пластика, чтобы защитить водоемы от загрязнений.

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