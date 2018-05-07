Сколько бургеров можно купить на казанскую зарплату

На среднюю казанскую зарплату можно купить 92 бургера. Странное и не очень полезное исследование провел сервис заказа еды. Эксперты брали в расчет данные о средней зарплате и прожиточном минимуме. Разницу между этими значениями (то есть свободные средства) разделили на среднюю цену бургеров в Казани Получилось, что среднестатистический казанец может позволить себе 92 булочки с котлетой. По этому показателю Казань попала в первую десятку рейтинга. Первое место у Москвы , чьи жители могут рассчитывать на 141 бургер. Читайте также: Летний туристический сезон откроется фестивалем «Вкусная Казань» Казанцы зарабатывают гораздо больше, чем остальные жители Татарстана