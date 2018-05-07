Обрабатывать Петрозаводск от клещей начнут на этой неделе

По данным на 30 апреля, от клещей в республике уже пострадали пять человек.

Специалисты обработают от клещей места вдоль пешеходных дорожек в зеленых зонах столицы Карелии . Администрация заключила договор на акарицидную обработку 80 гектаров зеленых зон города, сообщает пресс-служба мэрии. Работы, которыми займутся сотрудники ООО «Карелдезсервис», начнутся на этой неделе.

Отмечается, что по состоянию на 30 апреля в лечебно-профилактические учреждения Карелии обратились пять человек, пострадавших от присасывания клещей. В вирусологической лаборатории республиканского Центра гигиены и эпидемиологии проведено исследование шести клещей на наличие возбудителями клещевых инфекций, в двух случаев выделен возбудитель клещевого боррелиоза.

Уточняется, что прием клещей для проведения исследования производится лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», по адресу: Петрозаводск, ул. Пирогова, 12, подъезд №10.

Расписание работы Центра:

Май: пн. -чт. — с 8.00 до 17.00 без перерыва, пт. — с 8.00 до 16.45 без перерыва; 13,20,27 мая — с 8.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30; 12,19,26 мая — с 14.00 до 18.00.

Июнь: пн. -чт. — с 8.00 до 17.00 без перерыва, пт. — с 8.00 до 16.45 без перерыва; 3,11,17,24 июня — с 8.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30; 2,16,23,30 июня — с 14.00 до 18.00.

Июль: пн. -чт. — с 8.00 до 17.00 без перерыва, пт. — с 8.00 до 16.45 без перерыва; 1 июля — с 8.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30.