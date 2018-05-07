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Госдума приняла изменения в законе, предложенные Курултаем Башкирии
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Госдума приняла изменения в законе, предложенные Курултаем Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Государственная Дума приняла в первом чтении внесенный Курултаем республики проект федерального закона «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госсобрания.
Новация законопроекта состоит в изменении одной из организационно-правовых форм межмуниципальных хозяйственных обществ с закрытого акционерного общества на непубличное акционерное общество.
» В соответствии с действующим законодательством такие общества могут учреждаться в форме ЗАО или ООО представительными органами муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения. Однако в 2014 году были упразднены такие типы акционерных обществ, как открытое и закрытое. Установлена новая классификация акционерных обществ в виде публичных и непубличных. Из-за этого в настоящее время создание межмуниципального хозяйственного общества в форме закрытого акционерного общества невозможно, тогда как в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» данная норма осталась. Это существенно ограничивает возможности межмуниципального сотрудничества и препятствует реализации прав органов местного самоуправления на совместное решение вопросов местного значения», — сказал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.
По его словам, предлагаемая парламентариями Башкирии корректировка федерального закона поможет упростить взаимодействие муниципалитетов во всех регионах страны. Отмечено, что инициативу также поддержало Правительство России.
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