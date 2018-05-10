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На ветеранов Иркутской области составили социальные портреты
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На ветеранов Иркутской области составили социальные портреты 

АиФ Иркутск 29 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
В Иркутской области составили 751 социальный портрет инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил корреспонденту «АиФ Иркутск» министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.
В социальном портрете содержится информация об участии ветерана в военных операциях на фронтах, боевых наградах, основных этапах трудовой деятельности и условиях проживания в настоящее время. За каждым ветераном, на которого составлен соц.портрет, закреплён куратор из числа работников социальной защиты населения, которым они могут позвонить и обратиться за помощью.
По данным Пенсионного фонда в Иркутской области проживает 13 893 ветерана Великой Отечественной войны, из них: 129 инвалидов войны, 641 участник войны, 152 блокадника Ленинграда, 321 бывший несовершеннолетний узник концлагерей, 6 инвалидов с детства, вследствие ранения, контузии в период войны,112 иных категорий инвалидов и участников войны, не принимавших участие в боевых действиях, 12 532 труженика тыла.
Кроме этого Владимир Родионов рассказал о дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов, которые будут введены с нового года. Так по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко, с 1 января 2019 года всем труженикам тыла, проживающим на территории Иркутской области, будет выплачиваться ежемесячная денежная выплата одна тысяча рублей, независимо от уже получаемых льгот. Из областного бюджета на эти цели выделено 160 млн рублей. Также с 1 января устанавливается единовременная выплата к юбилейным датам — 90-95-100 лет.
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