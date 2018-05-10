На ветеранов Иркутской области составили социальные портреты

Иркутской области составили 751 социальный портрет инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил корреспонденту «АиФ Иркутск» министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.

В социальном портрете содержится информация об участии ветерана в военных операциях на фронтах, боевых наградах, основных этапах трудовой деятельности и условиях проживания в настоящее время. За каждым ветераном, на которого составлен соц.портрет, закреплён куратор из числа работников социальной защиты населения, которым они могут позвонить и обратиться за помощью.

По данным Пенсионного фонда в Иркутской области проживает 13 893 ветерана Великой Отечественной войны, из них: 129 инвалидов войны, 641 участник войны, 152 блокадника Ленинграда , 321 бывший несовершеннолетний узник концлагерей, 6 инвалидов с детства, вследствие ранения, контузии в период войны,112 иных категорий инвалидов и участников войны, не принимавших участие в боевых действиях, 12 532 труженика тыла.